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江旻憓奪金｜微笑劍后江旻憓可愛自嘲「無眉娘」　6大畫眉技巧KO眉毛稀疏

娛樂

撰文： 李惠儀

發布時間： 60 分鐘前

最後更新： 59 分鐘前

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

女神真的很可愛呢！

【巴黎奧運/江旻憓/微笑劍后/劍撃/香港運動員/無眉娘】愛美是女生的天性，「微笑劍后」江旻憓（Vivian）當然也不例行，雖然Vivian已貴為「世一」，但行為舉止仍充滿孩子氣，相當可愛！她在今屆巴黎奧運初嘗冠軍滋味，當她接受香港傳媒訪問時，竟傻氣掩眉笑說：「我好肉酸，我無眉毛呀！」隨即邊笑邊哭，令人捧腹大笑。

「世一」美女也會擔憂「無眉娘」樣子不夠美，可見眉毛的重要性，不過不用擔心，如果有眉毛稀疏問題，有6大簡易畫眉技巧可以幫到你，就算畫眉新手也學得來，輕鬆告別做「無眉娘」！

巴黎奧運｜江旻憓遺傳媽媽強大高顏值基因　微笑劍后Vivian俘虜網民心【多圖】   

「世一」江旻憓傻氣笑自己沒有眉毛

畫眉技巧一｜量度適合自己的眉型

想畫出自然耐看的眉毛，首先要在化妝前找出適合自己的眉型，切忌盲目跟隨潮流；一般來說眉頭位置最好與鼻翼成一直線，而眉峰位置則可與眼珠外側、鼻翼拉成一線，最後眉尾的部份則與嘴角成直線。

畫眉技巧二｜用鉛筆形眉筆畫出根根分明毛流感

想眉毛看起來自然流暢、根根分明有毛流感的話，可以先用液體眉筆或眼線筆，由下至上輕輕地掃出根根分明的眉毛，但液體眉筆相對較難控制，所以新手可改用鉛筆形眉筆，如果是稀疏眉人士，用眉筆成功畫出毛流感後，可再用眉粉塑造自然上色效果。

畫眉技巧三｜眉尾不能低於眉頭

若把眉尾過份向下畫，與眉頭水平相距太遠，眉尾會變得下垂不自然，而且看起來相當顯老。

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畫眉技巧四｜眉頭要掃開免畫得太實色

把眉頭畫得又粗又實，除了視覺上變老外，看起來會像卡通人物「王小虎」，極不自然。眉頭的毛質一般比較幼細，因此在畫好眉型之後，需要以眉掃把眉頭的粉末輕輕掃開，以塑造出自然的眉妝。

畫眉技巧五｜選用兩種深淺顏色

想令眉妝呈現自然的效果，畫眉時最好選用兩種深淺色調的畫眉產品，較深色的一款可用於眉尾位置，較淺色可用在眉頭，之後再用眉掃輕輕把眉毛梳順，令兩種色調自然融合，眉妝看起來亦更富層次感，因此切記「眉尾深、眉頭淺」的原則，畫眉時作出適當的調整。

畫眉技巧六｜眉毛要配合髮色

畫眉要因應個人的髮色作考慮，如果髮色屬深色，建議可選深棕色畫眉產品，效果會比用黑色眉筆更自然；若然頭髮屬漂染過的淺色系，可在畫眉後加上同色系染眉膏，整體效果會更自然。

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