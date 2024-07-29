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親子旅遊｜夏天乘搭飛機不要穿牛仔褲 資深空姐建議必帶4樣物品

休閒消費

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

資深空姐建議，夏天搭飛機不要穿牛仔褲。

友儕間流行一句潮語：「我的命是冷氣俾的！」

香港的夏天潮濕酷熱，乘坐巴士，下層常有人滿之患，因為太陽直曬下，巴士猶如一個電熱爐，上層冷氣明顯不足，遠遠不及下層涼快。巴士的窗戶無法打開，遇上渾身散發汗味的乘客，在悶熱的車廂中坐一會兒已令人難受。

巴黎奧運會的宿舍不設空調，就連接送選手和傳媒的旅遊巴士也沒有冷氣，男選手熱得紛紛把上衣脫掉，讓我想起飛機上的情況。

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夏天乘搭航機，最害怕登機後，機長廣播航機出現機件故障需要緊急維修。乘客需否下機等候，視乎預期維修需時多久。

在飛機上「坐住等」或「瞓住等」半小時甚至一小時，其實問題不大，最要命是修理過程中，有機會不能啟動飛機引擎，飛機冷氣要被關閉。在高溫攝氏三十多度下，困在沒冷氣的鐵鳥中，猶如蒸桑拿，汗流如玩高溫瑜伽。

空姐能做的，除了派發冰水和冷飲幫助乘客降溫，若機長同意，我們會打開一至兩扇機門（一般是飛機首尾兩端）幫助空氣流通。但說實話，機外吹來的只是熱風，基本上無甚幫助。

飛機尾部的輔助動力裝置（APU）可以提供電力維持空調，但極消耗燃油，亦排放大量廢氣，維護和更換成本也很高。取而代之，航空公司可租用地面空調車為客艙降溫，但在開源節流的大前提下，乘客流汗好過航空公司荷包出血。

夏天乘坐飛機，建議大家帶備水樽，多喝水補充身體水份。迷你電風扇、摺扇、運動冰巾最好傍身，我見過有媽媽為子女貼上降熱額貼。最後，別穿牛仔褲上機了，脫衣容易脫褲難呀！

同場推介：LDK推介的12款行李箱

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撰文 : 藍海寧

機艙服務員 氣候暖化

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