餐廳情報｜添好運夏日點心店X茶記經典　拉絲茘枝球成打卡名物

▲ 添好運全新「盛夏餐目」中的鮮蝦芝士 「荔枝」球，以夏日代表性水果荔枝作造型。（$42，相片由添好運提供）

夏天熱焫焫，最好來一頓消暑清涼膳食，醒神兼清新味蕾。點心專門店添好運在今個月推出特色點心外，加上港式奶茶咖啡朱古力和冷泡茶，除了有新意，更意想不到原來咁夾。

炎炎夏日，添好運配合夏日氣息獻新猷，由即日起於全綫香港分店推出全新期間限定盛夏餐目，嚴選時令食材。將無論是被遺忘的經典，或是未有人嘗試過的新搞作，傾力炮製。

最吸睛相信是創新而玩味十足的鮮蝦芝士「荔枝」球，外形活像紅彤彤的「荔枝」，真身是鮮蝦芝士球 ，師傅以爽彈鮮蝦及鹹香芝士炮製，咬一口先嘗到口感酥脆的果子脆，繼而是已經油炸而甘香可口的蝦球，隨之而來內裏的芝士竟能拉絲，確是驚喜！據悉這道點心一推出，已成該店的打卡名物。

▲ 薑葱牛肉角（$45，相片由添好運提供）

坊間少見懷舊點心

另一道薑葱牛肉角是懷舊點心，因為製作過程繁複，時下坊間茶樓鮮有出售。今次添好運把此幾乎絕迹的經典重現，師傅以薑蔥牛肉為餡，包成水餃形，調至適中的火候落鑊生炸。經生炸的牛肉比蒸煮更爽口，薑䓤味香濃，再淋上特調的醬汁，是美味之選。最令人感動是該店堅持即叫即炸，端上桌時能嘗到最鮮滋味。

悶熱天氣總是想到吃一些清爽菜式，豉汁帶子蒸豆腐以帶子佐嫩滑豆腐，再淋上以果皮蓉、蒜蓉，薑蓉及炸豆豉炮製而成的秘製惹味豉汁，豆腐清香、帶子鮮味，是「最佳拍檔」。

▲ 冰鎮話梅豬手（$48，相片由添好運提供）

冰鎮話梅豬手夠滋味

記者大力推介是冰鎮話梅豬手，酸酸甜甜最能打開味蕾和胃口。此道菜式生津解暑，製法是先熬煮去骨豬手再「過冷河」，以冰鎮令口感提升，即成爽滑豬手。淋上以健胃消滯的話梅汁配生津止渴的酸梅醬調製而成的醬汁，透心涼、爽口兼酸甜得宜。最窩心是豬手切成一口大小，方便進食。

夏天想飲湯？杏汁大白菜燉豬肺是夏日滋潤湯品；先將美國大杏仁浸泡過夜再磨成杏汁，配上補虛潤肺的豬肺，連同經翻炒增香的八角和薑片與大白菜一同蒸燉，保留食材原汁原味。由清洗豬肺到燉製，每一步由人手精心炮製，歷時超過4小時，屬心機之作。

最新影片推介

綠豆是消暑排濕之物， 配上化痰的海帶和提振精神的香草煲成的凍香草海帶綠豆沙，是夏天一道清熱甜品。

當點心遇上茶記飲品

正所謂水滾茶靚，茶固然是點心文化中不容忽略的主角，添好運除供應傳統熱茶，亦有一系列新派冷泡茶和特色熱茶。而且今次更結合飲茶和茶餐廳的概念，推出一系列富港式情懷的「好運Bar」茶餐廳經典飲品，包括招牌奶茶、香滑咖啡及香濃朱古力，以全港最多茶餐廳選用的黑白淡奶沖製，以「茶記」經典飲品配傳統點心，相當有新意！

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INFO

添好運中環分店

地址： 中環香港機鐵總站Level 1 12A及12B舖

電話： 2332 3078

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