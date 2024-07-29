巴黎奧運｜李幸倪為江旻憓奪金感觸良多　Gin Lee曾為短跑選手立志成國家運動員

▲ Gin Lee對江旻憓奪獎好有感受。

女子重劍「世界一姐」江旻憓（Vivian）在巴黎奧運女子重劍個人賽決賽中反敗為勝，擊敗法國選手瑪露比（Auriane Mallo-Breton）奪得金牌，成為城中熱話！

不少圈中人亦有留意賽事，並為Vivian感驕傲，讚她為香港爭光，歌手李幸倪（Gin Lee）今日（7月29日）在社交網發長文，對Vivian奪獎感觸良多，皆因她曾是短跑選手，更立志成為國家級運動員，惟因傷患關係未能繼續大展所長。

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對Vivian奪獎深感受

難怪Gin Lee對Vivian奪獎甚有感受，並發文：「『我終於冇輸喇！』一句簡短的話，其實包含了太多的心情和經歷。昨日睜開眼第一件事就是查看前日零晨奧運的成績（我頂到3點昏迷了😣），這是一個得來不易的奧運冠軍⋯再看到江旻憓的訪談，我哭了⋯」

她指每次看到運動員在逆境中獲勝，都會很激動：「 或許是因為我曾經也是運動員（有相為證🙈其實我曾經是短跑選手，有無人想同我跑一轉🤣），入返正題先，其實我很明白，作為一名運動員所承受的辛酸是外人無法理解的。」

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因訓練犧牲私人時間

作為運動員要不停練習，Gin Lee曾透露當年自己由未天光練跑練到天黑，犧牲了很多私人時間：「到底是要放棄多少的休閒時光，要忍受多少訓練和比賽帶來的傷痛，要經歷多少次從失敗中重新站起來然後再咬緊牙關堅持下去？」

她續說：「很多時候都是孤獨的。看到她最終能夠排除萬難，成為真正的世界第一，真的太振奮人心！」

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永不放棄

最後她指Vivian獲得金牌，令其體會到永不放棄的精神，終有一天能達成目標：「要勇敢面對困難，堅持不懈，就能看到希望！李幸倪加油！運動員們加油！大家一起加油！」

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