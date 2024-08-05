止痛藥迷思｜長期服止痛藥恐致偏頭痛惡化　藥劑師拆解2類常見止痛藥功效及副作用

▲ 藥劑師拆解2類常見止痛藥的功效及副作用。

【止痛藥／藥物百科／頭痛／非神經痛／消炎止痛藥／撲熱息痛／布洛芬】止痛藥是很多家庭常備的「平安藥」，但對於其正確使用方法和副作用未必人人清楚。目前用於非神經痛的止痛藥有兩大類，分別為：非鴉片類和鴉片類。前者包括常用的撲熱息痛和非類固醇類消炎止痛藥，例如：布洛芬。無需醫生處方，市民可到藥行自行購買撲熱息痛或到藥房跟藥劑師諮詢後購買布洛芬。

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非鴉片類止痛藥

撲熱息痛是最常見的止痛藥，可用於止痛或退燒，一般的劑量是1粒500毫克，需要時每4至6小時服用一次，沒有肝病的成人每24小時最多可服食8粒，而小童的劑量是根據體重計算。撲熱息痛能有效地紓緩簡單的痛症，偶爾服用亦甚少會有副作用，但長者或肝病人士若果長期服用高劑量或會引致肝損傷。

市面上有不同的撲熱息痛產品形式，例如: 口服藥丸、藥水、膠囊、肛門栓劑。有些產品是複方，含撲熱息痛和其他藥物成份，例如常見的傷風丸加入了抗敏收鼻水藥。

非類固醇類消炎止痛藥是另一種非鴉片類藥物，它有消炎效果，所以適用於由發炎引起的痛楚，例如：牙痛和肌肉痛。一般的成人布洛芬劑量是1粒200毫克，每4至6小時服用一次，如有需要亦可以跟撲熱息痛同時服食。

由於「削胃」(即是胃灼熱/胃出血) 是口服布洛芬的副作用，所以服食者應該在餐後服食或加胃藥同服，以減低「削胃」的風險。至於正在服食抗凝血藥 (亦稱薄血藥) 的病人應避免同服非類固醇類消炎藥。如不能避免，需要短期使用消炎藥，也可以考慮非口服配方。

在香港，有一些非類固醇類消炎止痛藥是非醫生處方，例如:布洛芬(口服) 和雙氯芬酸鈉 (藥貼、噴劑、凝膠)。建議有需要用消炎止痛藥的市民先向藥劑師查詢。

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拆解布洛芬及撲熱息痛分別

根據衞生署藥物辦公室資料顯示，常用於消炎止痛的藥物大致可分為兩類，分別為「撲熱息痛」（Paracetamol）等一般用於止痛退燒的止痛藥，以及「布洛芬」（Ibuprofen）等的非類固醇消炎止痛藥。

拆解撲熱息痛

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拆解布洛芬

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鴉片類止痛藥

鴉片類止痛藥通過放鬆中樞神經系統和抑制大腦中痛信號的傳遞而產生作用，所以止痛能力比非鴉片類強，適用於紓緩癌症或手術後的疼痛。便秘、噁心、頭暈及嗜睡是常見的副作用，尤其與酒精或鎮靜安眠藥同服。

不適當地使用鴉片類藥物更會引致嚴重副作用，包括瞳孔縮小和抑制呼吸。因為該類藥物具有依賴、成癮和過量的風險，所以大部份的鴉片類止痛藥是醫生處方。

長期服用止痛藥有壞處嗎？

雖然非鴉片類止痛藥不會「上癮」，值得一提的是藥物過度使用頭痛 (Medication-overuse headache；或稱反彈性頭痛) 是經長期服食止痛藥而引起的慢性頭痛。

根據國際頭痛學會「國際頭痛疾病分類」的定義，大部份病人原本有陣發性偏頭痛而每月有多於15天需要使用非鴉片類或醫生處方止痛藥來緩解痛楚。這些病人因為頻繁過度使用止痛藥，因而導致偏頭痛惡化或反彈。

這類的痛症需要採用預防性治療 (心理上和身體上) 來控制原本的偏頭痛，再加上戒除過度使用止痛藥的習慣，這樣藥物過度使用頭痛便會隨之而去。如果病人無法自行戒除或減少使用止痛藥，應盡快向醫生尋求治療方案。

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