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掌摑兒子｜44歲男售貨員疑因功課掌摑兒子   獲准撤控及守行為3年

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 54 分鐘前

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（資料圖片）

44歲男售貨員疑因功課問題而與11歲兒子起爭執，其間掌摑兒子臉部4至5次，最終由分居妻子揭發事件。男售貨員被控1項故意襲擊導致兒童受到苦楚或損害罪，今（29日）於九龍城裁判法院獲准以守行為方式處理，被告需自簽2,000元及守行為3年，另需支付300元堂費，控罪獲撤銷。

男被告為C.S.L.（44歲，報稱售貨員），被控1項故意襲擊導致兒童受到苦楚或損害罪。控罪指，被告於2024年5月13日，在香港九龍城嘉林邊道31號某單位，身為超過16歲而對1名11歲的兒意或少年人X，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊X，其方式相當可能導致X受到苦楚或損害。

同意案情指，被告與妻子於2010年結婚，兩人育有案發時11歲兒子X。妻子其後與被告關係變差，並搬出住所，被告則獨自於涉案單位照顧子女。

至在2023年5月13日下午約3時，被告與兒子因功課問題而爭執，被告在激動下用掌摑兒子的臉4至5次。妻子翌日發現兒子臉上有紅印，兒子遂告知緣由，妻子帶兒子到伊利沙伯醫院治療後，再報警處理。被告於5月31日被捕，被告在警誡下稱無話可說。

 

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