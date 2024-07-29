加人工｜九巴及龍運宣布加薪3.52%　冀體現誠意吸引及挽留人才

▲ 九巴及龍運宣布加薪3.52%。（資料圖片）

九巴及龍運今日（29日）宣布，全體員工本年度的加薪幅度為3.52%，全職月薪車務及維修員工底薪增加不少於港幣800元。

各級車務、維修及前線職系人員的薪酬加幅追溯至2024年6月1日生效，而文職人員及其他職系將會在今年9月1日生效。

發言人指，雖然本地市民出行模式持續改變，晚間、周末和假日乘客量未有回復至疫前水平，而訪港旅客數量與高峰時仍有距離，加上國際燃油價格波動，但九巴及龍運平衡所有相關因素，包括營運情況、財政狀況、經濟環境和薪酬趨勢，亦考慮到員工士氣和生活費用變化，制定今年的薪酬調整方案，冀體現公司的最大誠意，吸引和挽留人才為廣大乘客服務。

公司又感謝所有員工的努力，亦感謝汽車交通運輸業總工會九巴分會及龍運巴士分會，及九龍巴士職工總會及其龍運巴士分會的代表，理解公司面對的經營環境，就薪酬調整方案進行務實的協商和溝通。九巴及龍運會持續投放資源，引入更多環保車隊及安全設施，與員工攜手為乘客提供安全、可靠和優質的巴士服務。

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