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糖尿病｜14歲少女患糖尿病揭與3餐飲食有關　媽媽崩潰： 我害了她

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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14歲少女確診糖尿病 揭與3餐飲食有關　媽媽崩潰： 我害了她

【糖尿病/第二型糖尿病/糖分/精緻糖/飲食習慣】飲食習慣不可忽視。台灣一名14歲少女，因家長工作忙碌而忽略日常3餐飲食，導致女兒患第二型糖尿病，媽媽感到崩潰，「是不是我害了她？」。

影片推介：

Healthy Life
Healthy Life｜食飯可以零負擔？　營養師拆解低GI米飯原理　列4大好處+教整2食譜

台灣營養師高敏敏在節目《醫師好辣》中分享病例，指曾經有一位媽媽帶14歲的女兒前往就診，結果竟被診斷患有「第二型糖尿病」，需要進行藥物治療，而女孩的糖化血紅蛋白已高達12至13%（一般正常值在4.0至5.6%之間）。

相關新聞：減肥大作戰︱60歲名醫BMI超標自創1套飲食法　不捱餓減52磅降血糖逆轉早期糖尿病

媽媽得知消息後感到相當自責，甚至還哭問醫生，「是不是我害了她」。在追問女兒的飲食習慣後，才得知媽媽每天放學後都會買3個車輪餅給女兒作為零食；等到爸爸放工後再全家人一起外食；早餐因媽媽要上班，所以都是在早餐店購買；後來老師也告知媽媽，發現女兒並沒有訂購午餐，二而是到便利店買麵包吃，有時還會多買等到下午再吃。

高敏敏指出，該名女孩的一日三餐精緻糖含量非常高，且長時間未被發現，才導致罹患糖尿病。根據台灣衛生福利部，人每天精緻糖的攝取量只能占總熱量的10%以下，最低至5%。以女生正常攝取1500卡路里為例，每天精緻糖的攝入量只能占150卡路里以下，換算下來大約是4至8顆方糖。不過，高敏敏亦提醒，一杯全糖手搖飲料就已經遠遠超過，甚至是看起來健康的調和蔬果汁，也含有6顆方糖。

對此，高敏敏還推介了5款健康零食，包括愛玉冰、乳酪、法國麵包、豆花、糖炒栗子等，家長都可以買給小朋友當零食。不過要小心，如布甸、朱古力牛乳、雪糕等食物都潛藏糖分，因此要適量進食。另外，蔬菜乾、蜜餞、果乾等大家以為較健康的食物，其實都含有高糖分或是油炸食物，所以要盡量少食。

同場加映：糖尿病｜男子患嚴重糖尿病服藥打針全無起色　醫生推薦吃飯做2件事成功降血糖【附8種食物逆轉糖尿病】

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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