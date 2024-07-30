報告-TOPick好物試用｜bio-home地板清潔劑1.5L 1支

試用專員: Choy Suet Kuen

現今社會都追求環保及能源效益，Bio-Home正正就是一個環保品牌，提供各種家居清潔產品。由於家中育有小孩和養了小狗，為了照顧他們的健康，日常生活我都採用天然又環保的清潔用品，再加上我本身又有主婦手的關係，平常清潔家居用品或拖地時都一定要戴上手套，但是經常性洗手都令我的主婦手變得特別嚴重。

最近試用完Bio-Home的洗地板清潔劑，感覺係值得再入手。因為它是100%採用植物及生物可降解成分製造，不含致癌物質、 EDTA、SLS、硫化物及漂白劑等對人體和環境有害的化學物質。並通過皮膚測試，pH溫和證實不刺激肌膚，對有敏感皮膚的媽媽和家中有小朋友或寵物來說都非常user-friendly。

Bio-Home的洗地板清潔劑更是免沖洗配方， 快乾不黏笠的功能能有效的清除頑固的污漬，不會在物面留下任何的殘留物，也不傷地板，令我清潔地板時更慳水慳力，絕對符合一家人追求經濟環保原則。

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試用專員: Ng shuk fun

屋企有養龍貓，會特別多毛毛的；自己長頭髮都會成日跌到成地頭髮，所以覺得bio-home地板清潔劑都幾適合。

bio-home 係來自新加玻的環保家庭清潔產品品牌，標榜以天然的活性成份來達到您的清潔家居效果，兼且無化學成分。bio-home地板清潔劑仲得到Green Label Singapore嘅認證，所以令我增添多一份信心。

基於佢係嬰兒及寵物友好配方，無有害化學成分，而且適用於任何材質的地板，免過水配方，清爽不黏膩。所以等我即刻試真啲先。。。

使用方法：

半杯蓋清潔劑用5公升水稀釋；或不用稀釋直接使用於頑固污漬上

先前地下好多頭髮同塵埃，使用稀釋咗嘅地板清潔劑拖咗一次，因為都多泡，所以可能要用少啲分量或加多啲水稀釋，雖然佢有免過水配方，但係我都過咗兩次水，地板已經乾淨哂，而且佢唔會大陣味我覺得幾好，只係有輕輕嘅花香，味道唔會很大；過咗五分鐘地板已經乾透沒有黐立立，都幾快同幾好喎！

總括來講，響潔淨度同方便嚟計，如果5分滿分我會俾4分佢。整體我都很滿意啊！

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試用專員: Ms.Suen

多謝TOPick提供如此高質素產品試用，早前已試用過Biohome洗潔精，自始愛上此品牌。今次再度使用biohome地板清潔劑，果然維持產品質素高，首先產品夠清香，抹地後全屋都飄滿清新綠茶香，另外產品泡沫量適中，抹一次，意外地極快乾，另外感覺比其他品牌的地板水乾淨及乾爽，不必再過水，正!好用!

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試用專員: Chan ching han vienna

呢個牌子第一次用，真心畀我想像之中好用，同平時用嘅份量差唔多，佢嗰種清香味可以keep到成日，第二日再用除塵紙抹地冇其他牌子咁黐塵，啱曬我啲唔能夠成日抹地嘅人，加上我屋企仲有小朋友又有狗仔，呢隻人畜無害，完全放心喺屋企使用，希望呢隻牌子第時喺更加多嘅地方見到佢

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試用專員: Cheung Hiu Ting Cherry

使用bio-home地板清潔劑1.5L後，從此告別平日使用蚊水或別的品牌的地板清潔劑而滿屋散發著化學物質的味道，而是變成檸檬草和綠茶的香氣，讓清潔地板的心情頓時豁然開朗。以往清潔地板後必須刻意開啟空調一段時間來吹乾地板，未免浪費電力且增加電費，但它則果真能快速乾透，省電省時，亦由於它採用對嬰兒及寵物安全的配方，不會對肌膚造成任何傷害，我終於能光著腳來清潔地板了。

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試用專員:Yuen Sze Ling

有幸抽中試用bio-home地板清潔劑1.5L 1支，清潔劑包裝說明清楚易用，味道芳香、顏色透明，加入洗地桶地拖攪拌後，起泡易於清潔，亦易於過水清洗，用後地磚光潔如新，還可以睇到陽光下嘅倒影，推薦使用！

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試用專員: Chow Choi Ching

Bio-home 嘅地板清潔劑，一打開蓋，就感覺到氣味好清新，我用1/3蓋的清潔劑加相應的水，已經起好多泡，磁𥖁上的污漬，好易一拖就乾淨，拖完亦唔駛過水，好方便。拖1-2次，地下已經好潔淨，而且冇殘留難聞氣味。我十分推介比有寵物小朋友嘅家庭使用。

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試用專員:Leung Nga Chi

今天收到bio-home地板清潔劑，即刻回家迫不及待使用了。bio-home地板清潔劑是100%天然植物活性成份，使用上來沒有聞到刺鼻的味道，它是淡淡的清香。地板清潔劑用起上嚟很方便，只需要一瓶蓋的清潔劑就可以打掃全屋，而且它在去除油污的功能上給對我很大的驚喜，可以很徹底地去除油污及污垢。它的份量很大，相信一支可以用很久。用完這款這款地板清潔劑之後，地板快乾了，我也不用再過水，感覺全屋都很乾淨，我可以放心光腳走在地板上，也放心讓寵物在地下自由走動。

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試用專員: jocelyn yiu

bio-home地板清潔劑話係寵物安全配方, 所以有貓貓既我都好安心用, 而家用完後都見效果幾好, 拖完個地好爽, 隻味又OK! 貓貓又好鍾意, 哈哈~

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試用專員: Ng Pui Chu Agnes

之前屋企裝修，有油漆污漬沾染到地板，用其他地板清潔劑都抹唔甩，用bio-home地板清潔劑成功抹甩污漬，而且無需過水，好快乾，氣味清新唔攻鼻，仲要係寵物友好配方，方便好似我咁屋企有毛孩嘅朋友👍因為佢無有害化學成分，唔怕屋企寵物同小朋友掂到會有害，快乾又等我拖完地唔怕小朋友或寵物行過會滑倒，省去過水步驟，安全又方便👍又有環保認證同使用可循環使用包裝材料，環保同時方便使用，好正❤️

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試用專員:So Yuen Shan

好好用! 真係如說明介紹一樣, 用完個地板既清爽又不黏膩，我洗地板最怕洗完個地後黏黏膩膩,而家一TAKE過好方便, 值得大家一試! 加上有D頑固污漬都好容易清, 所以真係幾好用

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試用專員: yuen chun man

知道 Bio-home 地板清潔劑是對嬰兒/寵物安全的配方，有效清潔地板，不留下任何化學品，便急不及待使用，因為平時清潔的時侯總是怕小朋友和小主子會不小心觸及化學品。今次一打開清潔劑不但沒有化學品的味道，更有一種清香的氣味，感覺舒服不撲鼻，皮膚也沒有刺痛感。最驚喜是使用前一向地板即使清潔後都不會有爽滑和反光的效果。當使用 Bio-home 地板清潔劑後卻輕易有亮白的潔後效果，可以非常滿意和地放心使用。

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試用專員: See yee ling sandy

高濃縮配方，只需倒半个樽蓋落水桶，水表面会有些白泡沫，抹在地磚上，有陣陣綠茶味，好清新，地面濕時有少少跣，不用過水好快就乾，地面立時变得清爽不黏腻。這產品比起傳統清潔劑，最緊要成份配方不含有害化學成份，又係信得過的環保家庭清潔產品品牌，性價比高，会繼續在超級市場入貨。

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試用專員:Ng Tsz Wai

Bio-home地板清潔劑比我一向用緊既地板清潔劑快乾，日常需要開冷氣加風扇加速地板乾既速度，用bio-home地板清潔劑只需要開風扇，未拖完全屋地板，最初拖既位置已經乾哂。屋企有老人家或者小朋友就好岩，冇咁易跌親。仲要冇濃烈清潔劑氣味，好舒適。

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試用專員:wendy lee

都試過用不同品牌的地板水清潔地板, 發現呢個新出的品牌的地板水都非常好用, 一來氣味清新, 二來洗完後地板又乾淨又快乾, 非常好用。

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試用專員: mok pui man

因為家中有養狗，在選購清潔用品時，都會考慮埋會唔會對小毛孩有影響。而Bio-home 地板清潔劑用咗天然植物成分製成，配方溫和無毒，所以就唸住試下。產品聞落係檸檬草同綠茶味，芳香怡人不刺鼻。用咗幾日，狗狗都冇出現皮膚敏感的問題。加上因為清潔劑用咗無毒配方，就算毛孩舔地上的食物，我都比較放心。

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試用專員: Wu pui yee

產品的半透明包裝顏色配搭給予人清爽舒服及乾淨的感覺，透明的清潔液配上淡淡嘅香味，不會像一般清潔劑的氣味濃烈。

初次使用根據指示份量，但仍覺得這產品真是超濃縮，再次使用，只用了樽面建議的一半份量。但效果出奇的好，不會像其他清潔劑，抹完再過水，也覺得黏腳不乾淨。

清潔後，地板明顯乾淨不黏笠，而且比一般清潔劑快乾，最喜歡的就是不用過水，省時慳功夫，而且成份天然，有毛孩的我，一直都在找尋這樣的產品，推薦👍👍

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試用專員:CHEUNG LAI SZE

bio-home 地板清潔劑味道清新，溫和不刺鼻，而且味道不會停留太長時間，特別適合有寵物或小朋友的家庭及敏感人士。產品加入水中極速起泡，用後地板清爽潔淨，而且約5分鐘後便能完全吹乾，非常方便，讓用家能輕鬆清潔家居。

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試用專員:Lam Yick Ka

跟包裝指示，用半杯蓋份量混入5L清水，開蓋時聞到一陣檸檬草香味，幸好是很清淡的，不會太濃烈。拖地時沒有太大味道。拖完地都很快乾，感覺清爽乾淨。

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試用專員: sin wing sze

這支清潔劑十分好用 一開蓋後並沒有濃烈氣味 而且只需用一小杯洗地水便能起強烈清潔效果 而且 地板 快速變乾 不用過水十分方便 加上係星加坡環保產物 不含化學物質及防腐劑 可安心讓小孩及寵物在地上玩耍 確實係最佳質素

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試用專員: Lam Ching yee

首先感謝TOPick抽中我試用產品 今次試用產品 係bio-home地板清潔劑1.5L！

採用高濃縮配方，我屋企係吸拖機加好少係水中就可以 ，氣味好聞，不刺鼻！拖地時候不會產生太多泡（這點很讚呢）！拖完地板光滑而不黏！重要是bio-home 地板清潔劑是專對嬰兒/寵物安全的配方！香料不含鄰苯二甲酸酯！家中有寶寶有寵物的我非常放心♥️ 會推薦比寵物朋友!

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試用專員: CHEUNG HO LAI

今日剛收到Bio-home地板清潔劑，急不及待立即試用。開始用只需將半個蓋約20ml份量，加入5公升水就可以即刻用，非常方便。地板水可用於木地板上，拖地時很順滑，一路帶出清爽優雅氣味，是檸檬草和綠茶味，清新醒神。同時，此產品有免沖洗配方，快乾，光滑而不黏，完全不用過水就可以了，比想像中快，不用調大風吹也爽了，很適合我這些夜晚下班回來想快速清潔的人，同時，bio-home成份天然，不刺激皮膚，現在用完成皮膚也沒有敏感，安全可靠，地板也比之前清亮呢，推薦大家使用！

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試用專員: Wong on wah

我從來都未用過咁好用嘅地板清潔液，去簡單用水稀釋就可以用嚟清潔地板方便到飛起！跟住洗完地板之後有一陣陣清新嘅綠茶氣味簡直正到爆！我簡直同個地板搽咗個香水Mask一樣呀！

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試用專員: Lee mun han

使用了半個樽蓋份量和大概1.5公升水混合，泡沫很多，是好處也是壞處，好處是感覺到清潔劑效果不錯可以黏著污垢及頭髮等，而壞處是清潔完成之後要過水二至叁次才能把所有泡沫冲走。清潔劑沒有多餘之香味所以沒有添加太多不必須的化學吻，地板及雲石使用之後不再黏笠而且感覺很清潔起碼放心小朋友赤腳在地板上爬行，照片上地板前後對比也是後者更加光潔明亮。不過我也要提出泡沫太多會否是份量控制不好需要包裝上更多指示，總體來說也是令我滿意之地板清潔劑。

多謝這次令我有此機會試用新產品。

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試用專員:Lam Suet Kwan

我家裡鋪的是木製地板，因鋪了十數年，經歷時間容易耗損，要慎選地板清潔劑。當我試用bio-home的地板清潔劑後，發現它無色、無刺鼻的氣味，而且擦拭後很快乾，地面光滑而沒有黏度，相信沒有殘留化學物品，不會損壞地板，是家居地板清潔的一個好選擇。

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試用專員: Kan Hoi Man

試用後, 覺得呢個bio-home地板清潔劑都幾好用, 一般污漬都好快洗得好乾淨,而且氣味芳香不刺鼻, 我自己就幾鍾意隻味, 用完成間屋都好清爽。

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試用專員:See yee ling sandy

高濃縮配方，只需倒半个樽蓋落水桶，水表面会有些白泡沫，抹在地磚上，有陣陣綠茶味，好清新，地面濕時有少少跣，不用過水好快就乾，地面立時变得清爽不黏腻。這產品比起傳統清潔劑，最緊要成份配方不含有害化學成份，又係信得過的環保家庭清潔產品品牌，性價比高，会繼續在超級市場入貨。

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試用專員:Cheung Hoi Ching

bio-home地板清潔劑係pet friendly, 令我可以安心使用，唔洗驚屋企嘅毛孩食到有惡物質。而且

bio-home地板清潔劑可以有效清潔地板污跡，尤其係狗狗嘅口水印，地板一抹就乾淨哂，仲比其他地板清潔淨快乾，抹地效率高左！

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試用專員: Chan Man Lok

Bio-home 地板清潔劑原來係高濃縮配方, 每次只需要半樽蓋既份量, 混合5公升水, 比起平時用開既地板清潔劑, 用咁小既份量起碼可以用多兩三倍. 用左幾次之後, 感覺Bio-home 地板清潔劑非常好用, 唔會拖到一地都係泡, 仲唔洗過水, 地板都好光滑不黏, 仲有淡淡檸檬草和綠茶香味, 唔會有攻鼻既味道.

睇返Bio-home 既資料, 原來係新加坡環保家庭清潔產品品牌, 佢地既產品強調使用源自天然的活性成份來達到清潔家居的果效, 即係唔會有有害化學物品, 同埋利用生物降解方清除污漬, 又唔會有殘留物, 所以屋企有小朋友或寵物都可以安心使用.

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試用員: LI SAU TING

感謝TOPick抽中我試用，今次試用Bio-home地板清潔劑，一打開唧出嚟已經聞到輕微茶係茶香味。我屋企係木紋磚地板，我用時要俾建議用多半殼就可以有效咁清潔全家，我鐘意佢唔算好多泡，咁拖完地唔洗過清水，如果地下有污跡，來回拖幾次就可以清潔到。總體嚟講，bio-home的清潔產品真係非常唔錯。不單止環保唔傷手，清潔效果同樣出色，值得推薦比大家用。

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試用專員: Tam Hoi Ching

我屋企人好中意用滴露抹地，之前有埋疫情仲會用漂白水抹地，但就搞到我手腳都出現紅疹、好痕，最後為左減少我出紅疹，就變成我唔使抹地，由屋企人做哂啦。

今次有機會試用bio-home 地板清潔劑，返到屋企即刻開黎用，呢款清潔劑標榜不含有害成份，岩哂有毛孩同小朋友嘅屋企，而我淨係扭乾地拖呢個動作就知唔傷手，唔會有刺痛感，非常之好，而且唔使過水好方便，又勁快速乾，岩哂我嘅無耐性囡囡，一抹完地就可以即跳落梳化周圍行，最重要用完地下好爽唔會黏笠笠，唔錯。

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試用專員:Poonyeuklan

家中地板上那些頑固的「牙垢膜」在過去的日子裡一直都是使用奇偉淨板素來清除，然而在停產後卻良久仍未能尋獲最佳「替身」。因此而決定參加是次好物試用活動。

輕輕的扭開瓶蓋後有一股淡淡的香氣滲透出來。取出適當份量並傾倒於滿載「牙垢膜」的地板上，之後使用一支靈巧的牙刷按刷污垢，令人煩厭不堪的污漬隨之而消退。再次感謝你們給予試用機會。

注意事項：在「對抗」地板上那些超嚴重的「牙垢膜」時則不用把清潔劑稀釋啊！

試用專員:Joseph Tseung

好物試用，Bio Home的地板清潔劑， Lemon Glass香茅和Green tea綠茶味道，根據瓶上使用指示，係用半個杯蓋+5公升水，然後抹地板，不用再過清水。產品生產地在越南，成份包括生物溶劑，香劑，防腐劑植物提煉嘅物質，保質期是生產後三年。

開水後，顏色是透明，可以拖或抹地板，任由其自然風乾。若頑固污漬不用加水，直接倒放在污跡上，並用布抹掉。初次使用提議在地板角，不顯眼地方嘗試。嘗試後，沒有任何問題，才在大範圍地板拖抹，並看效果。樽面提示是嬰兒安全、會有平滑感和快乾。但樽面並沒有說明是寵物安全的，毛孩常常睡在地板和理毛，若嬰兒安全估計應該竉都安全。

實測拖抹後，很快便乾，有一種淡淡的香茅和綠茶的清新氣味， 十分怡人並無不適和搶喉搶鼻的氣味和感覺。因為顏色是透明，不影響地板原來的顏色和模樣。去汚方面也好，有種清潔過的感覺。家中的地板是人造複合板，拖抹後有乾淨的感覺，十分良好。

家中的貓貓好像對拖抹後的地板亦沒有反感，仍願意躺在地板上睡覺。

樽身上說是不用過水，若真擔心的話，可能輕輕的再過清水。樽身說明亦都是Dermatologically Tested，即是對人體皮膚不會有傷害影響，對竉物皮毛都應該可以的。

整體上, 我家人和毛孩（長毛貓貓）都覺得非常滿意。但不知售價是多少，可能先只會間中使用，平時仍會用清水洗擦地板好讓家中的毛孩更習慣後，才多次使用。清潔感覺比祇用清水拖抹好很多。

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試用專員: Cheung Kar Man

我們一家人試用了不含化學成分的bio-home地板清潔劑，我們對這款地板清潔劑的試用效果非常滿意。

bio-home地板清潔劑成分天然，氣味清新，不刺鼻，適合患有氣管敏感和皮膚敏感的我。而且，由於bio-home地板清潔劑具有高濃縮配方，只需少許劑量，就能輕鬆清除頑固污漬，地板變得光滑而不黏膩，清潔效果卓越。

我們很滿意這次的試用體驗，並樂意推薦給需要溫和配方又能有效清潔地板的家庭使用。

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試用專員:Lam Sze Man

平時喺屋企我都係著拖鞋，有一次無為意赤腳踏上咗喺地板上，有一個清新乾爽嘅感覺，先為意自開始試用緊呢枝bio-home地板清潔劑。過往使用一般超巿購得嘅地板清潔劑，總覺得有化學物沾在地板上，以致很少赤腳觸碰地板，減少對皮膚嘅傷害。呢款bio-home地板清潔劑對嬰兒/寵物安全，有效清潔地板之餘，不留下任何化學品，讓我可以放心使用。

產品嘅氣味仲好清新添。

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試用專員:Anna CHENG

作為新手媽媽既我，由以往對家庭清潔產品沒有概念，至現在會加倍留意產品有關成份既重要性，當中會否影響初生BB 及家中毛孩健康。

bio-home 是環保家庭清潔產品，我們也著重使用源自天然的活性成份來達到清潔家居的果效， 不但可保護家人和我們的環境遠離有害化學物品。並在使用後除了能有效的清除頑固的污漬，亦不會在地面留下任何的殘留物，而且快乾亦不黏著。更仲要係不用再過水清潔，令全職媽媽減少不必要既額外工作，可有多些時間安心照顧BB及家人。

另本人及家人也有濕疹問題，使用產品後亦沒有出現對皮膚產生敏感情況，故認為可安全使用。

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試用專員:Yeung Wai Sum

本身好怕用清潔劑, 怕個味道好難聞…但估唔到呢隻牌子都唔錯, 個味好清香好聞, 而且個味又唔會太過強烈, 清潔效果又幾好。

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試用專員: Chan chi man

bio-home 我之前有用過洗碗液, 又香又好清潔力又唔傷手, 留有好好的品牌印象。今次地板都好出色, 有檸檬及綠茶香, 好岩我, 唔攻鼻唔刺激。產品不含任何化學品, 無毒, 我屋企有個2歲BB, 完全放心使用。清潔劑簡單易用, 按比例溝水開稀, 抹完唔駛再過水。地下經過清潔, 好似打左蠟咁, 亮亮又反光, 真心推薦!

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試用專員: Ying Wan Yiu Vincent

感謝TOPick提供機會作為好物試用新專員！Bio-home 地板清潔劑開封時非常方便，樽口的設計令倒清潔劑時不怕倒瀉滑倒太多，樽蓋也可作為杯去量度所需份量，非常貼心！倒出來後立即散發清新的檸檬和綠茶香，令心情也變得愉快。抹地後的效果都不錯，一般的污跡都一抹即走，還在不需5分鐘就即乾！因為一般都要等10多分鐘才在上面鋪地氈，用這款地板清潔劑就可以抹地後就可以立即鋪地氈，大大減少做家務時間！

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試用專員: CHAN SAU MAN

感謝給予機會試用bio-home地板清潔劑, 用了兩星期, 每次只需要半個蓋嘅份量, 就可以清潔整間屋, 而且味道清香, 不合化學成分, 即使小朋友不穿拖鞋, 赤腳在地面行, 也安心使用, 沒有出現敏感情況, 另外亦發現蚊蟲出沒減少了. 已經推介了給親友使用.

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試用專員: LAM KAM MAN

產品一打開已經聞到清香既味道，毫不刺鼻，很天然既感覺。使用一樽蓋既份量，有少量起泡但不多，很方便觀察是否需要換一盆水。同時拖地時清潔能力好強，髒污既地方一兩下就乾淨晒，拖地後好快就乾唔會滑！

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試用專員:HO SZE LOK

感謝Topick給予這個Bio-home地板清潔液的試用機會。起初收到這清潔液感覺好細樽，外觀平凡得很。試用後卻感覺很好，有淡淡的香味，重點是-速乾，地板用後乾爽清潔反哂光，對寵物無害這個都很重要，我妹帶兩隻寶貝狗狗來玩都沒問題了。

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試用專員:Kwok Wang Chun

屋企有貓咪又有bb嘅我哋 ，對於清潔用品都好有要求 。一方面我哋希望能夠清潔屋企嘅每一個角落，確保小朋友同貓咪一樣可以健健康康咁樣喺屋企生活落去。另一方面我哋又好擔心清潔用品嘅成分，因為小朋友同埋貓咪如果唔小心接觸到呢啲化學物質會唔會影響佢哋健康呢。

今次收到嘅 Bio-home 地板清潔劑就啱曬我哋啦。 佢嘅高濃縮配方可以節省屋企嘅空間，一大支就可以有排用， 啱曬住喺蝸居嘅我哋。 佢更加使用天然植物活性成分唔會刺激皮膚無論係小朋友同埋bb都一樣咁安全。 無論係稀釋咗之後用作一般清潔定抑或就咁用嚟清潔頑固污漬都一樣冇問題。 呢一隻咁安全有咁易用嘅地板清潔劑就啱曬我哋呢一個又有小朋友又有bb嘅家庭了。

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試用專員: ng man yee

我日常生活中~都想選擇環保及無化學成份既產品，今次有幸試用bio-home地板清潔劑，就係採用100%天然植物來源及生物可降解既成份製成，環保之餘又能清除地面頑固污漬又不會留下任何殘留物，而且免沖洗、快乾、不黏笠、真係慳水慳力，完全吾使擔心拖完地小朋友跣親，寵物咬手腳中毒。而我最鍾意bio-home地板清潔劑既檸檬草加綠茶味道，每次拖完地感覺好清新好舒服，而家仲習慣左早晚都要拖地添。

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試用專員:Lee Cho yi

作為一個擁有著活潑好動既小朋友既媽媽，我每日都會同各種污漬和被食物髒污既地板作戰鬥。小朋友鐘意係地板上玩，所以我必須經常拖地板，以保持家居的清潔整潔。

直到我發現左bio-home地板清潔劑，哩款清潔劑不僅溫和不刺激，而且效果出奇地好。只需簡單噴灑並稍做擦拭，食物殘渣既污跡同埋塵埃都神奇地消失不見，地板煥然一新。

最令我驚喜係哩款清潔劑不含有害化學成分，完全安全環保，連小朋友係地上玩耍亦唔需要擔心。bio-home地板清潔劑已成為我既得力助手，既乾淨、安全、又好用。我已經將佢推介比身邊既親朋好友，等大家都可以同我一樣，輕輕鬆鬆打造一個乾淨舒適既家居環境。

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試用專員:Alan Kwok

我好怕用免過水清潔劑, 又好怕好大陣刺鼻味, 又或者黏黏膩膩…但呢隻地板水冇呢個問題, 好好用! 隻味我自己就幾鍾意, 拖完又好快乾, 幾好用!

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試用專員:Chan Ka Wing

估唔到用少少都已經好夠, 因為試過倒太多會容易起泡, 所以應該一支都可以用好多次。其他好似同講既一樣, 聞落好清新, 又好快乾, 拖完又乾淨, 整體效果唔錯, 大家可以一試!

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試用專員:Lee Wai Ying

這支地板清潔劑真的值得一讚，首先用半杯嘅份量，已經可以將全屋整個地板清潔得乾乾淨淨，仲要抹完個地板好乾爽，完全冇跣嘅感覺（因為有時啲地板清潔劑仲有啲殘餘化學物質喺地下，會有跣嘅感覺）。加上氣味清新芳香，有陣陣檸檬香味，抹完地板感覺好乾淨、好舒服，最重要要又符合環保原則，所以我會繼續使用！

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試用專員:Chui Lok Ting

屋企有養開寵物, 所以用清潔劑都會好小心, 最好就係人畜無害。我試完都覺得又真係唔錯, 感覺好好。清潔效果都唔錯。

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試用專員:Tong Ho Him

好用wor呢個牌子，係屋企試用左，聞落夠香夠清新，已經幾有好感，抹完都幾乾淨同乾爽。連老母親都無啦啦走嚟問點解地板好似唔同D、乾淨左又令D咁，同佢講完用左呢隻bio-home之後，佢就話以後可以買嚟用吓，不過老實講唔算平。

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試用專員:momo

攞左支Biohome嗱嗱聲返屋企試用，倒落水個下散發出嚟嘅氣味好清新一d都唔化學，拖地時成個廳都好清新好舒服，係依d落雨天拖地真係成個人都開心爽，拖完地板又快干，又爽，我屋企個個都鐘意赤腳，有左Biohome,日日拖地都好輕鬆，心情都好舒暢

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試用專員: Yim tsz sheung

好開心可以試用bio-home地板清潔劑，一開蓋就聞到好清清地既香味，佢係要開水來拖地既，一樽都可以用到好耐下，拖完地，聞聞地下都仲有陣陣香味，拖完都比之前乾淨好多，我屋企人都中意唔著鞋，呢款地板清潔劑，小朋友係地下爬都無問題，好岩屋企人有小朋友有竉物既人，因為幾好用。