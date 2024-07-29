巴黎奧運｜張家朗花劍賽區極危險　列強相遇一路晉級勁難打

▲ 張家朗的衛冕之路不易。（資料圖片）

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張家朗於男子個人花劍項目力爭衛冕，香港時間今日（29日）7時35分，「劍神」將出戰男子個人花劍32強，對加拿大劍手Daniel Gu。

兩人未曾在國際賽交手，但Daniel Gu世界排名為百名以外，作為世界排名第3的劍手，張家朗出線16強相信並非難事。不過，張家朗其後的衛冕路料非常難走，有大機會硬撼各大高手。

▲ 張家朗力爭衛冕。（資料圖片）

張家朗上半區高手林立

張家朗第三度征奧，上屆東京奧運勇奪男子花劍冠軍封王，贏走香港史上第二面奧運金牌，全城熱血沸騰。

今屆他在賽事被列為4號種子，經抽籤後身處高手林立的上半區。同區有多名排世界前20劍手，例如意大利「世一」Tommaso Marini、有主場之利的法國老將Enzo Lefort、美國名將Gerek Meinhardt、中國的13號種子莫梓維等。

張家朗遇莫梓維或輸蝕

張家朗首圈輪空直入男花32強，與日前奪金的「微笑劍后」江旻憓同樣在巴黎大皇宫進行比賽，今日迎戰加拿大的36號種子Daniel Gu。Daniel Gu目前世界排名第128，在64強以15:9擊敗佛德角劍手Victor Alvares de Oliveira，未曾與張家朗在國際賽交手。

如果順利出線，張家朗就有大機會鬥中國的莫梓維。翻查資料，由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及崔浩然組成的男子花劍隊，早前在亞洲錦標賽團體賽4強，一度領先41:35，但守尾門的張家朗與國家隊莫梓維激鬥之下飲恨，以44:45僅一劍之差失利無緣決賽，在雙銅牌制得到一面銅牌，連續3屆摘銅。

若再乘勝晉級，8強就要硬撼法國目前世界排名第6的法國劍手Enzo Lefort，或世界排名第12的美國劍手Gerek Meinhardt。

至於金牌戰，預計香港時間30日（周二）凌晨4時10分開打。

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