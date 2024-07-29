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巴黎奧運｜杜凱琹名校協恩畢業文武雙全　曾因傷陷退役邊緣感謝恩師扶持走出陰霾

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撰文： 王明芳

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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杜凱琹名校協恩畢業文武雙全，曾因傷陷退役邊緣，感謝恩師扶持走出陰霾。

【巴黎奧運/奧運會/杜凱琹/乒乓球】巴黎奧運乒乓混雙項目，港隊組合黃鎮廷杜凱琹晉級四強，香港時間7月29日22:00與北韓爭入決賽，無論最後賽果如何，已創下香港乒乓球混雙奧運最佳成績。「一姐」杜凱琹被稱為香港乒乓球自家製的「土炮」球手，自2014年南京青年奧運會摘下女單銀牌一戰成名，她除了是體壇尖子，更在名牌女校協恩畢業，文武雙全。

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杜凱琹｜自幼夢想登上奧運舞台

1996年出生的杜凱琹自2010年起成為香港青少年代表隊成員，曾在2014年有長達9個月在國際乒聯18歲以下組別世界排名高踞第一位。而最令球迷深刻的是她曾在2016年的里約奧運東亞區資格賽中，十六強比賽爆冷以4：2擊敗當時的世界一姐中國劉詩雯。及後，在2016年出戰里約奧運會，惟在女單十六強出局。

杜凱琹在「大師姐」帖雅娜淡出後，成為香港乒乓球隊「一姐」，為香港乒乓球女團創作多項佳績，當中包括於2018年連奪世錦賽團體及亞運會團體銅牌。2021年東京奧運，杜凱琹夥拍李皓晴和蘇慧音，奪得女團銅牌，寫下歷史。

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杜凱琹｜曾因傷陷退役邊緣

不過，杜凱琹去年曾因手肘受傷，產生退役念頭，「去年受傷時候很迷茫，甚至有一段時間覺得沒辦法，要退役」。她透露經常跟女隊教練張瑞說：

還有一年，但我都頂不住。我現在好像「一pat屎」，打得不好，手又搞不定，又要不斷去比賽，不斷輸，很難受。那時候去比賽，我覺得不是在比賽，只有軀體在，靈魂不在。

在低谷時期，杜凱琹慶幸有恩師的幫忙，「瑞姐在我這件事上用了很多功夫，她還叫她爸爸特製了一塊鐵板給我，那塊板比正常重得多，叫我每天練習這個動作」。

她亦感謝隊友、好朋友給予心靈上的支持，「我很不濟的時候都有和阿蘇（蘇慧音）傾電話，她都有將自己的經驗分享給我，又叫我不要勉強，就是這些令我最後強大起來，戰勝了放棄」。

杜凱琹與父母合照。（杜凱琹IG）

杜凱琹｜傳統名牌女校畢業

杜凱琹小學於將軍澳天主教小學就讀，中學母校是名牌女校協恩中學。她自小開始訓練乒乓球，兒時便以參加青年奧林匹克運動會成為夢想，最後她成功為港爭光，並當選「傑出青少年運動員」。

傳統直資女子名校協恩中學創校於1936年，位於九龍城區，據學校網頁介紹，學校以基督信仰為本，推行全人教育，注重學生德、智、體、群、美、靈六育的發展，並積極培養學生關愛社群的精神及中英兼擅的語文能力，也鼓勵學生珍惜天賦及發展潛能。

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