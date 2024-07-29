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巴黎奧運｜杜凱琹黃鎮廷惜敗朝鮮　港隊乒乓混雙周二轉銅牌戰

社會

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【巴黎奧運／黃鎮廷／杜凱琹／奧運／江旻憓／張家朗／何詩蓓／黃鎮廷／杜凱琹／花劍／劍擊／乒乓球／混雙／賽程】

黃鎮廷／杜凱琹周一晚上10點，出戰巴黎奧運乒乓混雙項目四強，跟北韓組合李鍾植、金琴英爭入決賽。雙方激戰7局，黃杜配以局數3：4惜敗，明日轉戰銅牌戰。

首局黃鎮廷／杜凱琹未適應對手打法，以3：11落敗。第二局北韓組合起初領先，至5：8後港隊連取5分，反勝10：8，其後北韓連取2分追平，但港隊隨即反攻以12：10扳回一局。到第三局，港將亦乘勝追擊，以11：3再取一局，總局數反勝2：1。第4局黃鎮廷／杜凱琹開局先領先，4：0，打至5：0朝鮮組合叫暫停，暫停後追至5：5，港將再連取3分至8：5，但北韓其後再被扳平9：9，北韓並再取兩份，港隊此局輸11：9，局數扳平2：2。第五局北韓以11：9，再取一局。至第六局，戰況激烈雙方一直緊咬，港隊戰至6：9後，連取5分，以11：9獲勝，將局數拉平3：3。決勝局黃杜配開局落後0：7，其後追至6：9，惜最終仍以6：11落敗。

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