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巴黎奧運｜黃鎮廷朱成竹晉級32強　明再爭晉級

社會

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

杜凱琹（左）及黃鎮廷（右）。（港協暨奧委會提供）

【巴黎奧運／奧運／江旻憓／張家朗／何詩蓓／花劍／劍擊／自由泳／乒乓球／混雙／賽程】巴黎奧運周一（29日）賽事，上屆東京奧運金牌得主張家朗、銀牌得主何詩蓓都會亮相，亦有杜凱琹及黃鎮廷乒乓出戰混雙四強爭入決賽。

黃鎮廷今午5時先打男子單打64強對戰塞內加爾的迪亞，激戰7局後，黃鎮廷以局數4：3擊敗對手晉級。

今戰戰況膠著，黃鎮廷首局先輸7：11；次局激戰至18：16，扳回一局；第三局一度落後0：5，其後連追7分，終贏11：8；第四局又再輸6：11；第五局迪亞接連失誤，黃鎮廷把握機會零封對手；第六局雙方打至8：8平手後，黃鎮廷被對方連取5分，輸8：11；到決勝局，黃鎮廷以11：4取勝。

黃鎮廷賽後接受訪問時表示，滿意表現，亦認為對方打得很好，雖有預料進場會是一場硬仗，但對方出乎預料地很快進入狀態且出手果斷，為其製造很多困難，所幸自己第二局開始迅速調整自己，並扳回一局，否則就會落後兩局。

他又相信今晚對戰北韓會是「 五五波」，指有信心，但雙方對對方的了解均不多。

另外，乒乓球港隊朱成竹在女單64強以直落4：0擊敗中華台北的簡彤娟，晉級32強。她指，沒想過如此輕鬆取勝，打的時候很開心，很享受奧運舞台，下一場仍會搏命打好每一球。

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