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睡眠攻略丨想睇賽事直播又怕生理時鐘顛倒？　3招助你安然入睡

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 28 分鐘前

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

今個夏季各國運動健兒雲集巴黎一拼高低，其中香港運動員在不少項目有力爭牌，而今屆除了傳統項目如劍擊、田徑、游泳及球類等，還有新比賽項目如霹靂舞，同樣精彩。

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Healthy Life｜食飯可以零負擔？　營養師拆解低GI米飯原理　列4大好處+教整2食譜

即使想緊貼焦點賽事，亦不可忽略長期熬夜對身體的影響，輕則會降低短期記憶力，重則導致生理時鐘紊亂，難以入睡，影響日常生活及工作1。當然，透過一些生活小招式，可以幫助身體放鬆，更易入睡。

第一式：趁運動風氣盛行，日間可進行適量的運動，但記得避免在臨睡前做劇烈運動2。

第二式：睇完直播後，睡前避免看電子屏幕，減少受藍光刺激、睡房內盡量移走電子產品，以營造有助睡眠的氛圍和環境2。

第三式：使用合適的助眠保健品有助睡個好覺，只要選擇能有助睡前放鬆及經科研實證的產品，就能改善睡眠質素及調整生理時鐘。由「Lunestil樂夢甜」推出的「雙層睡眠膠囊」使用了先進的「延遲釋放技術」，分階段釋放各種有效成分，促進「先放鬆，後甜睡」的助眠機制；更含四大成分包括：薰衣草精油、紫冠西番蓮、褪黑素及維他命B6，經研究證實可幫助減低焦慮及延長總睡眠時間，有助更容易入睡、改善睡眠質量及減低疲勞。產品不含藥性，每晚服用亦不會產生依賴，適合幫助調節生理時鐘。「Lunestil樂夢甜」每日睡前只需1粒，即可助你輕鬆入睡，醒後亦無倦意！

想支持各地運動員，又擔心因時差要長期熬夜看直播會導致生理時鐘顛倒？即使熬夜看比賽，只需留意以上心得，同樣可以「瞓個好覺」！

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