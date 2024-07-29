VIVA新歌《DTR》定義愛情關係　主動出擊求愛盡顯型格霸氣魅力

▲ VIVA推出第二首主打歌《DTR》。

由Ada（姜咏鑫）、Carina（李晞彤）、Macy（馬思惠）及VALC（張鈊貽）組成的女團VIVA在今日（7月29日）推出第二首派台作品《DTR》。

延續出道歌曲《Topic Killa》女生在戀愛中進取積極的一面，第二首主打歌《DTR》繼續大膽求愛，拒絕曖昧不明的感情，主動「Define the Relationship（定義關係）」，清晰確認彼此感情，向對象高呼「投身戀愛不要慌」。

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▲ VIVA推出第二首派台作品《DTR》。

除歌曲含義，《DTR》的音樂、舞蹈編排及MV製作班底亦繼續由韓國團隊主理，錄音與練舞的時間較第一首歌更短，但舞步及節奏方面難度卻更高，對四位女生的體能挑戰極大。

Ada回想當時韓國的拍攝，需在兩日內完成兩首歌的MV，雖然睡眠非常不足，過程相當辛苦，心情卻很亢奮。

至於Carina希望以強勁舞步，配搭洗腦副歌「Boi boi boi boi boi」，展現VIVA不一樣的魅力；主舞VALC負責唱最尾一句歌詞，「今次隻舞無論節奏同跳嘅速度係強好多，所以都要留番少少氣去唱最後一句，哈哈。」

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此外，歌曲中rap的部份亦是出自VALC手筆，初試啼聲的她，希望除跳舞以外亦作多點的嘗試，稱：「第一次『填詞』，初頭都驚唔知用唔用到，但音樂團隊睇過後又覺得ok，所以係好開心，希望以後可以有多啲參與創作嘅作品。」

Macy則因為強勁的舞步而觸發舊患，表示：「之前大髀有舊患，所以跳《DTR》有啲吃力，不過會好好調節同處理，會將最好嘅一面展示俾大家睇。」

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