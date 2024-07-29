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食用安全丨日本70年老店爆食安風波 147人食鰻魚便當後中毒1人死亡 京急百貨高層急開記招致歉

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【日本/鰻魚老店/橋伊勢定/食物中毒/死亡/食安風波】遊日注意！日本知名鰻魚老店「日本橋伊勢定」爆出大型食物中毒，於本月24日至25日期間，有147人食用其店所出售的蒲燒鰻魚與鰻魚便當後出現食物中毒症狀，其中1人死亡。該店所屬的母公司京急百貨公司今日(29日)因此緊急召開記者會。

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Healthy Life｜食飯可以零負擔？　營養師拆解低GI米飯原理　列4大好處+教整2食譜

根據《日本電視台》報導，引發是次食安危機的店舖位置橫濱市的京急百貨公司地下1樓攤檔，有147人疑食用該店鋪於24日至25日期間所出售的蒲燒鰻魚與鰻魚的2款便當後，出現嘔吐、腹瀉等症狀，其中1名90多歲老婦人在食用後死亡，雖尚未確定死因，但懷疑與此事有關。

當地政府部門其後派員跟進，並指食物當中有金黃色葡萄球菌，懷疑因此引起食物中毒。京急百貨公司同日亦緊急召開記者會就事件向大眾致歉，並表示已經要求日本橋伊勢定餐廳自25日起全面停業，橫濱保健所也已進入店內進行調查。同時也呼籲在該時間段內購買相關產品的顧客切勿再食用。

知名鰻魚店家「日本橋伊勢定」創立於昭和21年（1946年）至今已有70年多歷史，在全日本各地也有7間店，大多都開設在百貨公司美食街中，念內主打的就是浦燒鰻魚飯。

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