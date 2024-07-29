巴黎奧運｜「劍神」張家朗衛冕路極凶險　若躋身4強或將戰「世一」馬連尼

【巴黎奧運/奧運會/張家朗/馬連尼/劍擊/花劍/奧運金牌】巴黎奧運賽事踏入第3日，香港劍擊代表、27歲「劍神」張家朗將於今晚本港時間7:35出戰男子個人花劍32強賽事，對戰加拿大劍手Daniel Gu爭取出線16強。如果順利過五關斬六將，4強賽事有機會對戰世界排名第一的意大利劍手馬連尼；若順利打入決賽，將於翌日凌晨4:10打金牌戰。

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若擠身4強或將戰「世一」馬連尼

上屆東京奧運男子花劍金牌得主張家朗，在今屆男子花劍賽事被列為4號種子，於首圈輪空、直入32強；而加拿大劍手Daniel Gu於今日下午3:55分64強賽事中，以15：9分數戰勝佛德角劍手Victor Alvares De Oliveira，成功晉級32強，張家朗將於今晚7:35迎戰Daniel Gu。若順利晉級16強，他將對戰巴西劍手托度Guiherme Toldo或中國劍手莫梓維；8強將遇上法國主場的拿霍特Enzo Lefort或美國劍手孟凱睿Gerek Meinhardt。

如果順利過五關斬六將，4強對戰意大利劍手馬連尼Tommaso Marini。今年24歲的馬連尼現時世界排名第一，近年多次在世界劍擊錦標賽、歐洲運動會及歐洲劍擊錦標賽取得佳績，他於2023年世界劍擊錦標賽取得個人賽金牌、2023年歐洲運動會團體賽取得金牌，再於2024年歐洲劍擊錦標賽取得個人賽金牌。

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張家朗過去曾兩度對戰馬連尼，惜全數落敗；馬連尼曾於今年5月在花劍世界盃花劍香港分站中，受訪笑言：

張家朗是在我之後最強劍手。

至於上述其他選手都不容忽視，31歲的巴西劍手托度已是第4次參加奧運，他曾於2016年淘汰張家朗，現時世界排名20；27歲的中國劍手莫梓維曾多次對戰張家朗，雖然二人交手的往績都是張家朗贏多輸少，但莫梓維現時世界排名15，實力不容忽視；32歲的法國劍手拿霍特現時世界排名5，並有著主場氣勢加持；34歲的美國劍手孟凱睿現時世界排名12，曾於今年花劍世界賽上海站與張家朗交手爭奪冠軍。

半月板曾受傷 無緣全運會金牌

張家朗3年來頂著「世一」名銜、斬獲各大賽獎牌，但對於能否再次登頂還要承受著四方壓力，各國劍手虎視眈眈，「劍神」衛冕之路不易。2021年，張家朗在東京奧運勇奪金牌後，原本再次代表香港出賽中國全運會男子花劍個人賽及團體賽，可惜他在出戰前一天，不幸於練習中受傷，導致左邊膝蓋腫脹，須緊急返港接受治療。據專科醫生診斷，張家朗的「半月板」受傷，雖傷勢並不嚴重，但仍需修養數星期，才可恢復練習。而張家朗在東京奧運奪金後，一度揚言下一個目標是全運會金牌，最終無奈因傷退戰。

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據物理治療師、註冊中醫師盧文健解釋，半月板是位於膝關節的纖維軟骨組織，負責連接及平滑股骨與脛骨之間凹凸不平的關節面。半月板外形呈彎月狀，外厚內薄。一側膝關節有內外半月板之分：內半月板直徑較外半月板大，而內半月板與脛骨連接的韌帶亦較鬆弛，這容許較大幅度的移動。由於內外半月板的大小厚薄並不相同，這造就了膝蓋屈伸時的旋轉動作，功能是令膝關節伸直時更為穩定。

半月板撕裂是常見的下膝運動創傷，較常發生於足球或網球運動員身上。不少運動醫學研究指，其成因與運動時屈膝過度，膝部突然受力太大，及轉身太急致膝扭轉過劇等因素有關。若半月板受傷，應格外留意前十字韌帶及內側副韌帶有否共同出現撕裂。

半月板撕裂的症狀除膝關節腫痛外，病人亦常表現膝部閉鎖現象，即膝部屈伸活動受限，幅度受阻於正常幅度，或活動時出現反覆聲響。對於治療而言，若患者半月板撕裂程度大，膝部表現閉鎖現象，甚或膝關節出現軟骨游離塊，還是建議病人作清理及修補手術，以防患上繼發性的創傷性關節炎。但若撕裂程度低，活動幅度大致正常，且腫痛症狀較輕者，則可考慮物理治療的保守治療方案，能有效消除炎症及以訓練回復膝部功能。

另外在2023年，張家朗在完成中國無錫亞洲劍擊賽返港後，透露自己在廣州集訓期間手腕受傷，醫生評估他需要「一段時間」才能復原，他最終需負傷參加亞錦賽。

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