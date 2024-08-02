減肥大作戰｜韓國大熱「空氣跳繩操」跳一星期減逾6磅　零成本全身均勻燃脂

【運動／減肥／瘦身／修身／跳繩／空氣跳繩操】近期天氣反覆無常，不少人為了避免在外運動時中暑或淋雨，而選擇到健身室或在家中運動，但礙於香港居住空間較狹小，簡簡單單的跳繩運動都可能無法順利做到。不過，有知名韓國運動網紅，就分享一個完全不需要任何工具的「空氣跳繩操」，讓大家不受空間限制都能順利運動、燃燒脂肪，從而得到減肥修身目的。

最新影片：

空氣跳繩不受限空間天氣

韓國知名運動網紅Hwang Lahee在其YouTube頻道分享「空氣跳繩操」。她指出，所謂「空氣跳繩」是一種模擬跳繩的有氧運動，它不需要任何工具，也不受限於空間和天氣的影響，只需要一張瑜伽墊（或任何軟墊）和一雙運動鞋就可以進行高效跳繩運動。它像傳統跳繩一樣，能有效增加心率、燃燒脂肪，並能鍛煉到全身各部位肌肉，有助增加肌肉力量及提升身體整體協調性。Hwang Lahee表示，「空氣跳繩操」每小時大約能消耗600至1000卡路里，針對減肥修身非常有效。

她續指，但與傳統跳繩不同的是，由於空氣跳繩不需要實際跳起，只需輕微躍動，從而避免了對膝蓋及其他關節的壓力衝擊，故對膝蓋的影響相對較小。

同場加映：

減肥大作戰｜20歲大學生暴飲暴食至231磅決心減肥 靠2招9個月激減88磅變型男

空氣跳繩操

Hwang Lahee表示，這套「空氣跳繩操」總共有9個動作，每個動作做30秒，完成全部9個動作為1組合，總共做3組（約15分鐘）：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

動作1：想像雙手握著跳繩，原地進行基本的雙腳跳躍動作。

動作2：雙手在胸前進行交叉動作，左右腳交替前踢單腳跳。

動作3：雙手繼續進行交叉動作，配合左右腳交替，往左右側向外踢做單腳跳。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

動作4：雙手回復正常跳繩甩動，雙腳互相交替進行單腳跳。

動作5：雙手保持正常跳繩甩動，左右腳先開合跳2次，再往左和右各跳1次，如此重複跳動30秒。

動作6：雙手在胸前進行交叉動作，雙腳像跑步般互相交替。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

動作7：雙手回復正常跳繩甩動，左右腳交替先往側面踢各2次，然後提起左腳、右腳單腳跳2次，重複側面踢動作，換邊提起右腳、左腳單腳跳2次，如此重複跳動30秒。

動作8：雙手保持正常跳繩甩動，左右腳先開合跳1次，再原地跳2次。

動作9：換成單邊握繩，輪流交替甩動三次，雙腳進行前後跳。

完成後休息30秒，再進行下一組。

她提醒大家，「空氣跳繩操」的強度和速度應該根據個人體能和目標作調整，初學者應從緩慢的節奏開始，熟習後再逐漸增加強度。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5