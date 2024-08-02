  • 31°C
香港時間 : 202482日 (五) 16:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

減肥大作戰｜韓國大熱「空氣跳繩操」跳一星期減逾6磅　零成本全身均勻燃脂

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 12 分鐘前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【運動／減肥／瘦身／修身／跳繩／空氣跳繩操】近期天氣反覆無常，不少人為了避免在外運動時中暑或淋雨，而選擇到健身室或在家中運動，但礙於香港居住空間較狹小，簡簡單單的跳繩運動都可能無法順利做到。不過，有知名韓國運動網紅，就分享一個完全不需要任何工具的「空氣跳繩操」，讓大家不受空間限制都能順利運動、燃燒脂肪，從而得到減肥修身目的。

最新影片：

Sick問識答
【第3號癌症殺手】肝癌年殺1400名港人　醫生列9大症狀示警：1種食物勿吃

空氣跳繩不受限空間天氣 

韓國知名運動網紅Hwang Lahee在其YouTube頻道分享「空氣跳繩操」。她指出，所謂「空氣跳繩」是一種模擬跳繩的有氧運動，它不需要任何工具，也不受限於空間和天氣的影響，只需要一張瑜伽墊（或任何軟墊）和一雙運動鞋就可以進行高效跳繩運動。它像傳統跳繩一樣，能有效增加心率、燃燒脂肪，並能鍛煉到全身各部位肌肉，有助增加肌肉力量及提升身體整體協調性。Hwang Lahee表示，「空氣跳繩操」每小時大約能消耗600至1000卡路里，針對減肥修身非常有效。

她續指，但與傳統跳繩不同的是，由於空氣跳繩不需要實際跳起，只需輕微躍動，從而避免了對膝蓋及其他關節的壓力衝擊，故對膝蓋的影響相對較小。

同場加映：

減肥大作戰｜20歲大學生暴飲暴食至231磅決心減肥　靠2招9個月激減88磅變型男

空氣跳繩操

Hwang Lahee表示，這套「空氣跳繩操」總共有9個動作，每個動作做30秒，完成全部9個動作為1組合，總共做3組（約15分鐘）：

點擊圖片放大
+12
+11

動作1：想像雙手握著跳繩，原地進行基本的雙腳跳躍動作。

動作2：雙手在胸前進行交叉動作，左右腳交替前踢單腳跳。 

動作3：雙手繼續進行交叉動作，配合左右腳交替，往左右側向外踢做單腳跳。 

點擊圖片放大
+11
+10

動作4：雙手回復正常跳繩甩動，雙腳互相交替進行單腳跳。  

動作5：雙手保持正常跳繩甩動，左右腳先開合跳2次，再往左和右各跳1次，如此重複跳動30秒。  

動作6：雙手在胸前進行交叉動作，雙腳像跑步般互相交替。

點擊圖片放大
+11
+10

動作7：雙手回復正常跳繩甩動，左右腳交替先往側面踢各2次，然後提起左腳、右腳單腳跳2次，重複側面踢動作，換邊提起右腳、左腳單腳跳2次，如此重複跳動30秒。  

動作8：雙手保持正常跳繩甩動，左右腳先開合跳1次，再原地跳2次。  

動作9：換成單邊握繩，輪流交替甩動三次，雙腳進行前後跳。   

完成後休息30秒，再進行下一組。

她提醒大家，「空氣跳繩操」的強度和速度應該根據個人體能和目標作調整，初學者應從緩慢的節奏開始，熟習後再逐漸增加強度。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

減肥大作戰｜66歲醫生外表極年輕激減44磅10年不反彈　研「211減肥法」糖尿都適用
19:04 2024/07/26
減肥大作戰｜66歲醫生外表極年輕激減44磅10年不反彈　研「211減肥法」糖尿都適用
減肥大作戰｜196磅醫生1年半激減30磅全靠2大減肥原則　無須服藥遠離「三高」
17:31 2024/07/15
減肥大作戰｜196磅醫生1年半激減30磅全靠2大減肥原則　無須服藥遠離「三高」

你可能感興趣

減肥大作戰｜66歲醫生外表極年輕激減44磅10年不反彈　研「211減肥法」糖尿都適用
19:04 2024/07/26
減肥大作戰｜66歲醫生外表極年輕激減44磅10年不反彈　研「211減肥法」糖尿都適用
減肥大作戰｜196磅醫生1年半激減30磅全靠2大減肥原則　無須服藥遠離「三高」
17:31 2024/07/15
減肥大作戰｜196磅醫生1年半激減30磅全靠2大減肥原則　無須服藥遠離「三高」
減肥 網絡熱話 養生 跳繩 運動 健身

最高瀏覽

肥胖危機｜35歲工程師壓力大暴增84磅　不靠藥物憑4招逆轉脂肪肝糖尿病
肥胖危機｜35歲工程師壓力大暴增84磅　不靠藥物憑4招逆轉脂肪肝糖尿病
急症室最長等候時間（08月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月02日 時間12:05）
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
飛機MMA｜港航客機罵戰片瘋傳　港男不滿前座挨後內地女疑潑水還擊
飛機MMA｜港航客機罵戰片瘋傳　港男不滿前座挨後內地女疑潑水還擊
張家朗奪金｜意大利劍聯不滿「決三劍」提正式抗議　國際裁判拆解1原因：絕不可能推翻賽果
張家朗奪金｜意大利劍聯不滿「決三劍」提正式抗議　國際裁判拆解1原因：絕不可能推翻賽果