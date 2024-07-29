  • 28°C
香港時間 : 2024729日 (一) 20:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處︱青藝週南豐紗廠啟動 紥作工作坊免費體驗

親子好去處

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「青藝週」 已於7月26日荃灣南豐紗廠舉行開幕禮

由香港藝術發展局(藝發局)主辦的「第十六屆校園藝術大使計劃」的焦點項目—「青藝週」 已於7月26日荃灣南豐紗廠舉行開幕禮，今年首次舉辦「藝術大使集」展示12位已晉身藝術專業的前校園藝術大使的創作。

今年，「青藝週」以中國傳統工藝與當代藝術為主題，除了有別具特色的藝術體驗活動 - 「花開有時 花落有期」紮作編織外，還邀請到12位已投身藝術專業的歷屆校園藝術大使參 與「藝術大使集」，舉行工作坊教授師弟師妹一起進行各類型的藝術創作，同場展示其文創產品。

糅合當代編織元素

「藝術大使集」已於7月28日(星期日)開放予巿民參加，與眾同樂。

南豐紗廠rmav傳統紮作藝術家杜煥與編織藝術家Breakthrough Art Studio創作的「花開有時 花落有期」藝術體驗，透過別出心裁的傳統工藝，把竹篾紮成木棉花於成長週期中的不同形態，呈現出獨特的美感與概念，並糅合當代編織元素，令作品更顯豐富多樣。

作品結合傳統與現代、自然與人文，讓觀眾感受時間的流逝與變遷，以及藝術 帶來的啟迪與感悟。多位藝術大使亦有參與其中，跟隨藝術家進行創作。

在活動舉行期間，巿民可以到場親身試玩織布機，又或者親手以紗線編織手帶。此外， 更設有紮作工作坊、糖公仔工作坊、藤織工作坊及織帶工作坊，讓巿民報名參與。

藝術體驗內容：參觀藝術作品、試玩織布機及編織手帶

日期:7月26日至8月18日

時間:上午11時至下午7時 

地點:南豐紗廠地下 (荃灣白田壩街45號)

活動免費入場，費用全免

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

香港電車120周年｜聯乘麥兜推連串慶祝活動　限定店+遊覽團+攝影比賽
今日 16:36
香港電車120周年｜聯乘麥兜推連串慶祝活動　限定店+遊覽團+攝影比賽
Staycation｜兩酒店推夏日親子活動住宿套餐　盡情放電享家庭樂
18:24 2024/07/26
Staycation｜兩酒店推夏日親子活動住宿套餐　盡情放電享家庭樂
台灣親子遊丨台南直擊台版小羅浮宮 快閃睇拉斐爾梵谷珍藏展
17:47 2024/07/26
台灣親子遊丨台南直擊台版小羅浮宮 快閃睇拉斐爾梵谷珍藏展

你可能感興趣

香港電車120周年｜聯乘麥兜推連串慶祝活動　限定店+遊覽團+攝影比賽
今日 16:36
香港電車120周年｜聯乘麥兜推連串慶祝活動　限定店+遊覽團+攝影比賽
Staycation｜兩酒店推夏日親子活動住宿套餐　盡情放電享家庭樂
18:24 2024/07/26
Staycation｜兩酒店推夏日親子活動住宿套餐　盡情放電享家庭樂
台灣親子遊丨台南直擊台版小羅浮宮 快閃睇拉斐爾梵谷珍藏展
17:47 2024/07/26
台灣親子遊丨台南直擊台版小羅浮宮 快閃睇拉斐爾梵谷珍藏展
文娛藝術 著數優惠 南豐紗廠 荃灣 工作坊

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月29日 時間16:05）
巴黎奧運·不斷更新｜黃鎮廷杜凱琹晉級四強　何詩蓓200米自由泳晉身準決賽
巴黎奧運·不斷更新｜黃鎮廷杜凱琹晉級四強　何詩蓓200米自由泳晉身準決賽
音樂大師丨65歲莫華倫歐遊出海瞌眼瞓　遭嫩妻王冰冰拍片「公審」
音樂大師丨65歲莫華倫歐遊出海瞌眼瞓　遭嫩妻王冰冰拍片「公審」
餐廳結業︱Outback停運9間分店最後營業日為8.4　料受影響員工涉300人
餐廳結業︱Outback停運9間分店最後營業日為8.4　料受影響員工涉300人
巴黎奧運｜何泳芍被封「美人魚」7歲開始練水　Honey愛運動擁古銅色健康肌膚【多圖】
巴黎奧運｜何泳芍被封「美人魚」7歲開始練水　Honey愛運動擁古銅色健康肌膚【多圖】