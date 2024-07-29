親子好去處︱青藝週南豐紗廠啟動 紥作工作坊免費體驗

▲ 「青藝週」 已於7月26日荃灣南豐紗廠舉行開幕禮

由香港藝術發展局(藝發局)主辦的「第十六屆校園藝術大使計劃」的焦點項目—「青藝週」 已於7月26日荃灣南豐紗廠舉行開幕禮，今年首次舉辦「藝術大使集」展示12位已晉身藝術專業的前校園藝術大使的創作。

今年，「青藝週」以中國傳統工藝與當代藝術為主題，除了有別具特色的藝術體驗活動 - 「花開有時 花落有期」紮作編織外，還邀請到12位已投身藝術專業的歷屆校園藝術大使參 與「藝術大使集」，舉行工作坊教授師弟師妹一起進行各類型的藝術創作，同場展示其文創產品。

▲ 糅合當代編織元素

「藝術大使集」已於7月28日(星期日)開放予巿民參加，與眾同樂。

南豐紗廠rmav傳統紮作藝術家杜煥與編織藝術家Breakthrough Art Studio創作的「花開有時 花落有期」藝術體驗，透過別出心裁的傳統工藝，把竹篾紮成木棉花於成長週期中的不同形態，呈現出獨特的美感與概念，並糅合當代編織元素，令作品更顯豐富多樣。

作品結合傳統與現代、自然與人文，讓觀眾感受時間的流逝與變遷，以及藝術 帶來的啟迪與感悟。多位藝術大使亦有參與其中，跟隨藝術家進行創作。

在活動舉行期間，巿民可以到場親身試玩織布機，又或者親手以紗線編織手帶。此外， 更設有紮作工作坊、糖公仔工作坊、藤織工作坊及織帶工作坊，讓巿民報名參與。

藝術體驗內容：參觀藝術作品、試玩織布機及編織手帶

日期:7月26日至8月18日

時間:上午11時至下午7時

地點:南豐紗廠地下 (荃灣白田壩街45號)

活動免費入場，費用全免

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