創意香港︱本地初創X出版企劃大獎 表揚業界廣告人才

▲ 香港初創數碼廣告企業 X 出版宣傳支援計劃」早前舉行

2018年首次舉辦「香港初創數碼廣告企業 X 出版宣傳支援計劃」（下稱「支援計劃」）。今年順利踏入第六屆，繼續致力培育本地初創數碼廣告企業，透過提供資助、培訓和數碼廣告宣傳本地新晉作家及其指定著作，讓更多本地新晉作家及其出版社有機會接觸及應用數碼廣告宣傳，並向大眾推廣閱讀文化。

今屆支援計劃支援了11隊組合，香港互動市務商會早前舉行「數碼廣告（出版類別）比賽頒獎典禮暨得獎者分享會」。

今屆支援計劃支援的11隊組合，各由一間成立不多於五年的本地初創數碼廣告企業及一名/組於六年內出版或發表首部著作的本地新晉作家配對而成，各組合內的初創數碼廣告企業須為所配對作家及其一本指定出版著作，在約三個月的支援期內，量身訂造一套數碼廣告企劃，以推廣有關著作。

各初創數碼廣告企業最高可獲港幣24萬元的資助，以及專業導師指導及參與培訓講座，藉此激發各組合的創意，最終達到提升香港數碼廣告水準的目的。

由EXTIO為紅出版所出版陳德森導演撰寫的《把悲傷留給電影》所創作的同名數碼廣告企劃獲銅獎，企劃主力以內心小劇場的形式，由「陳德森訪問陳德森」作為主軸影片，把陳德森導演那「前半生的人生如戲、後半生拍戲如人生」的故事與經歷重現觀眾眼前，大大提升影迷對其電影作品以及這本自傳的興趣。

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