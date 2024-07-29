巴黎奧運｜石偉雄冒斷腳風險上陣巴黎奧運　中大主診教授：做盡一切盼其圓夢

港隊體操運動員、石偉雄於自白中提到，巴黎奧運經歷雖然未如理想，但已做到享受舞台，平常心及無壓力地比賽。他透露，2022年起雙腳一直有傷，去年世錦賽無法取得資格後，亦曾進行腰部手術，過程當中亦未有告知家人。

石偉雄亦表示，於早前世錦賽期間、直至巴黎奧運期間，腳部均需要打止痛針，甚至請求醫生遠赴法國為他注射。他指，醫生於打第一針時曾明言，打針有「斷腳」風險，他就回應「我唔怕呀，揀得去就無得怕，都最後一站啦，我唔想係呢個時候跑唔到，我情願斷都唔要三五七十年後後悔自己點解當初唔行多步。」

堅持冒傷上陣，只因希望兌現去屆東京奧運時到巴黎的承諾。他表示，過去3年已經不可以用崎嶇形容，目標終於成功，除了感謝總教練、醫護團隊、家人以及市民，他亦指多年來未有感謝過自己，希望多謝自己「艱難26年都無放棄，堅持三分之一生命日復日年復年咁做。」

石偉雄主診醫生、中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒接受本報訪問時表示，「石仔」身體一直有多處傷患，去屆東京奧運曾再一次嚴重受傷，過程當中不斷接受治療，而大腿肌肉後的傷勢已困擾半年。

對於石仔冒險作賽，是否有「斷腳」風險。容樹恒表示，以石仔情況難以完全無傷上賽，但由於奧運亦難以完全停止訓練，因此從調節訓練量作改善，透露「已做到可以的做盡」。

容樹恒表示，醫護團隊一直協助石仔，醫護人員的角度是安全第一，又指石仔曾承諾今次以參與為目標。「石仔都希望做得好，但應承了今次（目標）達到最基本目的，（他）超乎好多運動員可以做的野，佢能夠踏上呢個奧運舞台已經非常難得，絕對值得我地香港人驕傲的意志。」

容樹恒：盼盡量減運動員重覆受傷 「每一個也有期待」

中大運動醫學團隊過去多年為本港精英運動員提供治療，於本屆巴黎奧運功不可沒。當中本身是骨科醫生的中大矯形外科及創傷學系系主任容樹恒，更由2001年起已到體院為運動員提供治療，體院約1200名精英運動員的治療，可謂其一手包辦。

容樹恒接受本報訪問時表示，港隊一直有隨隊軍醫比賽期間提供治療。至於運動員在港的治療，部分則由他負責。除了骨科外、亦需要心理學家、營養師等協助。每屆亦以個人身份支持港隊的容樹恒表示，除了為運動員打氣，另一要務是出席學術大會交流運動醫學。

早前江旻憓兩次十字韌帶斷裂，容樹恒亦有跟進。除了治療外，醫護人員亦要與訓練團隊交流，商討運動員的訓練量，亦希望教導他們方法，盡量避免重複受傷。容樹恒表示，運動員容易受傷無可避免，因此需要團隊的全力支援。

容樹恒亦指，自從政府推動運動員精英化，運動醫學所獲的資助，已相應獲提升。不過仍有待建立培訓、以及認證制度。他亦透露，稍候出場的運動員，亦有其曾治療的運動員，不過目前未能透露名字，指會繼續為他們打氣，「每一個也有期待。」



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