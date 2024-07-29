巴黎奧運｜「劍神」張家朗勇挫法國老將　晉級4強距離獎牌只差一步

【巴黎奧運／奧運／江旻憓／張家朗／何詩蓓／花劍／劍擊／自由泳／乒乓球／混雙／賽程】巴黎奧運男子個人花劍項目，港隊代表張家朗殺入4強。

[29/07 22:29] 8強面對有主場之利、目前世界排名第6的Enzo Lefort，張家朗首節一度落後3︰5，但第二節反超前12︰11，惟及後再被超越，陷入12︰14的出局邊緣，幸最終頂住壓力連取3分，「決一劍」以15︰14反挫東道主殺入4強，今日凌晨1時50分鬥日本選手飯村一輝，距離獎牌只差一步。

[29/07 21:40] 張家朗在16強賽硬撼中國劍手莫梓維，是最強進攻對最強防守。張家朗最初以8:2領先，但莫梓維換劍後連追4分，首節以8:6完結。第二節張家朗勢如破竹連取5分，被連追4分後，再成功得分，最終以15:10，勇挫莫梓維，晉級8強。

[29/07 19:43] 張家朗狀態大勇，首戰上場即以狂風掃落葉姿態急攻，首分鐘已領先6:0，最後只用了2分37秒，以15:5擊敗加拿大劍手Daniel Gu，1局就輕取對手，殺入16強。

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