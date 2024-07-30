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巴黎奧運｜「劍神」張家朗四強技壓飯村一輝殺入決賽　04:10爭奪金牌

社會

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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【巴黎奧運／奧運／江旻憓／張家朗／何詩蓓／花劍／劍擊／自由泳／乒乓球／混雙／賽程】巴黎奧運男子個人花劍項目，港隊代表張家朗再以快劍及凌厲後勁，一局取勝，殺入決賽。

[30/07 02:04] 張家朗今日（30日）凌晨1時50分與日本選手飯村一輝交鋒，上演快劍對決，首節非常刺激，兩人6次打成平手，最終張家朗再次展現凌厲後勁，尾段連連得分搶得領先13:10，終以15:11擊敗飯村一輝，殺入凌晨4時10分決賽，坐銀望金。

[29/07 22:29] 8強面對有主場之利、目前世界排名第6的Enzo Lefort，張家朗首節落後3:5，但第二節一度反超前12:11，惟及後再被超越，陷入12:14的出局邊緣，幸最終頂住壓力連取3分，「決一劍」以15:14反挫東道主殺入4強，距離獎牌只差一步。

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[29/07 21:40] 張家朗在16強賽硬撼中國劍手莫梓維，是最強進攻對最強防守。張家朗最初以8:2領先，但莫梓維換劍後連追4分，首節以8:6完結。第二節張家朗勢如破竹連取5分，雖然被連追4劍，將比分縮窄至13:10，但「劍神」之後穩住連得2分，最終以15:10勇挫莫梓維晉級。張家朗狀態大勇

[29/07 19:43] 張家朗狀態大勇，首戰上場即以狂風掃落葉姿態急攻，首分鐘已領先6:0，最後只用了2分37秒，便以15:5擊敗加拿大劍手顧宏濤（Daniel Gu），1局就輕取對手，殺入16強。

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