巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金

【巴黎奧運／奧運／江旻憓／張家朗／何詩蓓／花劍／劍擊／自由泳／乒乓球／混雙／賽程】巴黎奧運男子個人花劍項目，港隊代表張家朗殺入決賽，對戰22歲意大利新星MACCHI Filippo，再以快劍對決，第一局已打至11比10，第二局更戰至12比12，氣氛緊張 ；張家朗一度落後12比14，戰至14比14，裁判兩度無法判決，張家朗終以決一劍取勝，成功衛冕，為香港奪取今屆奧運第二面金牌，更是香港史上第4面奧運金牌。

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[30/07 04:38]張家朗殺入決賽，對戰22歲意大利新星MACCHI Filippo，再以快劍對決，第一局已打至11比10，第二局更戰至12比12，氣氛緊張 ；張家朗戰至14比14，終以決一劍取勝。

奪得個人金牌的運動員可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣600萬元，以作鼓勵。

[30/07 02:04] 張家朗今日（30日）凌晨1時50分與日本選手飯村一輝交鋒，上演快劍對決，首節非常刺激，兩人6次打成平手，最終張家朗再次展現凌厲後勁，尾段連連得分搶得領先13:10，終以15:11擊敗飯村一輝，殺入凌晨4時10分決賽，坐銀望金。



賽後，張家朗教練Greg認為，張家朗控制比賽節奏表現相當出色，成致勝關鍵。

▲ 「劍神」張家朗反挫東道主殺入4強。（港協暨奧委會圖片）

[29/07 22:29] 8強面對有主場之利、目前世界排名第6的Enzo Lefort，張家朗首節落後3:5，但第二節一度反超前12:11，惟及後再被超越，陷入12:14的出局邊緣，幸最終頂住壓力連取3分，「決一劍」以15:14反挫東道主殺入4強，距離獎牌只差一步。

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[29/07 21:40] 張家朗在16強賽硬撼中國劍手莫梓維，是最強進攻對最強防守。張家朗最初以8:2領先，但莫梓維換劍後連追4分，首節以8:6完結。第二節張家朗勢如破竹連取5分，雖然被連追4劍，將比分縮窄至13:10，但「劍神」之後穩住連得2分，最終以15:10勇挫莫梓維晉級。張家朗狀態大勇

[29/07 19:43] 張家朗狀態大勇，首戰上場即以狂風掃落葉姿態急攻，首分鐘已領先6:0，最後只用了2分37秒，便以15:5擊敗加拿大劍手顧宏濤（Daniel Gu），1局就輕取對手，殺入16強。

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