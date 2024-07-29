巴黎奧運｜何瑋桁32強止步激動落淚 沉澱後首發文：我已經盡咗力…

▲ 何瑋桁沉澱一日後發文，承諾會重新出發。

【巴黎奧運/奧運會/何瑋桁/連翊希/劍撃/港隊/香港運動員】「 首次出戰奧運的香港劍擊選手何瑋桁（Cedric）於男子重劍32強比賽中飲恨落敗。他在賽後接受TVB採訪時激動落淚，他說：「其實我自己都知道，我嘅對手我係唔夠打嘅，但我真係好想贏！」

何瑋桁中學就讀於林大輝中學，並在中學時期開始接觸擊劍運動，與劍神張家朗是校友。沉澱一日後，何瑋桁在社交網站發文講述自己的感受，他指由14歲第一次打劍開始，去奧運一直是自己的夢想，「2024年7月28日，我終於踏上咗呢個舞台！」

他感概地表示，最近兩年終於找回自己，由亞運銅牌開始到拎到奧運資格，再得到亞洲錦標冠軍，

一切都係對我嘅努力一個很大的肯定。嚟到巴黎大皇宮呢個舞台，我真係好想贏好想贏，好想再一次證明自己係得，但係奇蹟沒有出現，回想返輸嘅一刻好吾甘心，當刻係到諗，完左喇，就咁就完左喇，但係我已經盡咗力…

他重拾希望地表示，希望今次奧運是一個開始，呢年密集的比賽終於完成，自己會休息一段時間再重新岀發，未來重有好多比賽會繼續努力，希望再有機會參加下屆LA奧運。

最後好多謝所有係香港黎巴黎支持香港運動員嘅觀眾，亦都好多謝所有係香港支持我地嘅觀眾，市民，傳媒，朋友，隊友同兄弟，好多謝我教練將我係迷失嘅路上帶到我嚟到呢度！

他更感謝爸爸媽媽同未婚妻的全力支持，承諾未來會重新岀發，勇往直前，繼續努力爭取更多好成績，最後希望大家繼續支持香港運動員！

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