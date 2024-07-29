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巴黎奧運｜何詩蓓凌晨3時41分出戰200米自決賽　硬撼澳洲超級勁敵

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發布時間： 3 小時前

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「香港女飛魚」何詩蓓。（港協暨奧委會提供）

在東京奧運摘下兩面銀牌的「香港女飛魚」何詩蓓，今屆奧運再次衝擊100米及200米自由泳，力爭金牌。她以初賽總成績第4，躋身明日（30日）凌晨3時41分上演的200米自決賽。

不過，能否如願再次踏上三甲獎台，甚至首嘗奧運金牌滋味，要視乎能否勇挫數名超級勁敵，特別是怪物級強敵「澳洲孖寶」Ariarne Titmus及Mollie O'Callaghan。

其中，23歲的澳洲選手Ariarne Titmus，來自運動世家，是現時女子長池200及400米自由泳世界紀錄保持者，兼游800自。她上屆東京奧運包辦女子200米及400米自由泳兩面金牌，另奪800米自由泳銀牌，及4x200米自由泳接力銅牌。6月在澳洲游泳計時賽亦展示出絕佳狀態，游出驚人的1分52秒23，比何詩蓓擁有的亞洲紀錄1分53秒92快近半秒，今屆奧運衛冕呼聲極高。

年僅20歲的Mollie O'Callaghan則在上屆奧運嶄露頭角，並在去年世錦賽獨取100及200米由泳雙金，成史上第一人，當中在200自更打破塵封14年之久的世界紀錄；在100自決賽則正是擊敗何詩蓓封后。

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