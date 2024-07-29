港大風波｜王沛詩同意調研小組方案　冀盡快適當地填補港大各個重要職位

▲ 港大校委會主席王沛詩表示，她個人同意調研小組提出的方案。（資料圖片）

政府上月任命「調研小組」介入香港大學副校長任命風波，歷時1個多月，終於有階段性進展，據悉小組已於上周五（26日）提出處理涉事多名暫委副校長任命的建議方案。港大校委會主席王沛詩今日（29日）表示，她個人同意小組提出的方案，並希望能盡快適當地填補港大各個要職。

本報於上周五就調研小組方案向港大作出查詢，王沛詩今透過大學傳訊處回覆，以「為港大良好管治而努力」為題，內容提到，在過去一段時間，大家為了港大良好管治，努力尋找「各方接受、又能夠加強管治的方法」，她十分尊重特區政府的努力，也全力配合調研小組的工作。

她續說，早前已回應調研小組，「我個人同意小組提出之方案」，並希望能盡快適當地填補港大各個重要職位，令大學可以發展向前。

據悉，調研小組於上周五向王沛詩及港大校長張翔發信，針對5月28日校委會通過的多名暫任副校安排，提出建議。信函提到其中多名副校任命可繼續執行，惟有1名副校長任命因未「跟足程序」，需要重新進行相關委任程序，亦有部分副校任命涉及合約問題，故無法執行，應由原任副校繼續出任。小組亦要求校委會盡快開會落實建議。教育局當日回覆表示，小組會繼續其工作，盡快完成職權範圍的工作，小組會適時公布其工作成果。

記者：馮琪雅

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