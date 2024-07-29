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張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

張家朗戴上價值10萬的珠寶出戰奧運。

巴黎奧運男子個人花劍項目，港隊代表張家朗輕輕鬆鬆殺入16強。惹人矚目的是，張家朗被鏡頭拍攝到右手戴上Cartier的Love系列金色手鐲以及Vintage Alhambra bracelet, 5 motifs手鏈，總值超過接近10萬港元。

張家朗｜卡地亞手鐲象徵無拘無束的愛

LOVE 珠寶系列誕生於1970年代的紐約，是Cartier的人氣經典款，象徵無拘無束的愛。LOVE 的手鐲是橢圓形設計、而手鐲上「Θ」的螺絲設計以及鮮明的優雅風格成為永恆愛情的象徵，閉合式橢圓形手環，由兩個堅韌的半圓環組成，佩戴於手腕，需使用特定螺絲起子取下。扣合設計有兩個活動螺絲，位於手環兩側，配戴後需要他人助您開合手環。

張家朗並非首次配戴卡地亞品牌的珠寶，在2021年東京奧運時，張家朗比賽時手上被發現戴上Cartier的Love系列金色戒指，但他之後解釋戴戒指純粹是個人喜好。他在2014年巴黎奧運上配戴的手鐲，官網的售價為5.8萬元。

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張家朗｜Vintage Alhambra四葉幸運圖騰手鍊

高級珠寶品牌Van Cleef & Arpels創立超過百年，以擅長鑄造典雅奢華的首飾見稱。張家朗佩戴的Vintage Alhambra四葉幸運圖騰手鍊，這款綴上5枚四葉幸運草的Vintage Alhambra手鍊注入愉悅的紅玉髓色澤，其中紅玉髓被譽為具治療屬性的寶石，能為增強勇氣和正能量，官方的售價現時為3.6萬元。

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