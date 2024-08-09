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巴黎奧運｜歷屆15位奧運媽媽　長跑皇后產後3破世績+體操媽媽為血癌兒籌醫藥費

育兒資訊

撰文： 任薏

發布時間： 1 小時前

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逐一盤點歷屆15位奧運媽媽！

【巴黎奧運/奧運媽媽/舒素雲天娜/艾麗森·菲利斯/費莎派絲/倪夏蓮/曾之穎】現今社會相信有不少媽媽除了要照顧小朋友外，也要兼顧工作，一班奧運選手也不例外，在奧運的舞台上作為運動員發光發熱，背後則是照顧孩子成長的媽媽，TOPick為大家盤點歷屆奧運媽媽，其中有一位更是史上獲得最多世界級比賽冠軍的選手，曾奪得9面奧運獎牌！

奧運媽媽｜1.莉雅阿里（Nia Ali）（美國田徑運動員）

阿里在2016年里約奧運會100米欄奪得銀牌後，先後誕下兒子Titus和女兒Yuri，2019年重返賽場，參加世錦賽100米欄，並以12.34秒擦新個人最快紀錄，奪得生涯首面世錦賽金牌。

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奧運媽媽｜2.舒素雲天娜（Oksana Chusovitina）（烏茲別克體操運動員）

有著「體操媽媽」之稱的48歲舒素雲天娜自1992年開始參加奧運，至今已參加過8次奧運，並曾代表過蘇聯、獨聯體、德國、烏茲別克等國家出賽。舒素雲天娜多年來堅持參與奧運，除了是因為熱愛跳馬外，早年是希望可以拯救患有白血病的兒子才復出跳馬賽場。如今兒子早已痊癒，不過舒素雲天娜依然沒有放棄熱愛之事，參與跳馬比賽，原本今屆巴黎奧運她有望出戰，可惜在亞洲體操錦標賽的賽前練習受傷，使她的奧運之路於八屆止步。

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奧運媽媽｜3.艾絲波寶薛圖（Chloe Esposito）（澳洲現代五項運動員）

艾絲波寶薛圖在2016年里約奧運女子現代五項冠軍奪得金牌後，休息了一年，其後在2018年復出參與世錦賽奪魁。現在她與丈夫育有三名子女。

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奧運媽媽｜4.艾麗森·菲利斯（Allyson Felix）（美國田徑運動員）

菲利斯曾於奧運奪得7面金牌、3面銀牌、1面銅牌，成為奧運田徑運動史上獲得最多獎牌的運動員。現年38歲的她育有2名孩子，不過從運動員升呢做媽媽非是易事，在她懷孕期間不但患有子癲前症，小孩早產，運動贊助商得知她她懷孕、請假生產後，更降低贊助金額，為母不易的她，深知作為媽媽的辛酸，同時也體會到身為運動員媽媽的艱辛，因此她開始投身女性權益相關公益，今屆巴黎奧運，她更於奧運選手村創建首個托兒所，為選手媽媽和孩子提供玩耍、哺乳的空間。

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奧運媽媽｜5.費莎派絲（Shelly-Ann Fraser-Pryce）（牙買加田徑運動員）

女飛人費莎派絲被譽為是史上最偉大的短跑運動員之一，她於2018年誕下兒子Zyon後，花了20個月的時間訓練並復出參加2019年世界田徑錦標賽，並在女子100米比賽中，跑出歷年來最4快的10.71米秒，奪得金牌。原本今屆巴黎奧運她有份出戰女子100米，可惜在賽前熱身時受傷退賽，而今屆也可能是她最後一次參加奧運。

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奧運媽媽｜6.基普耶根（Faith Kipyegon）（肯尼亞田徑運動員）

有「長跑皇后」之稱的基普耶根，在2018年誕下女兒，1年後便復出比賽，產後的她依然保持水準，在2023年意大利佛羅倫斯的鑽石田徑聯賽女子1500米中，跑出3分49.11秒，打破世界紀錄。同月，她在女子5000米又再破世界紀錄，成為史上首位同時擁有女子1500米和5000米世界紀錄的選手。在巴黎奧運前，她又再次刷新女子1500米的世界紀錄，以3分49秒04奪冠。今屆巴黎奧運她亦有出戰，於女子5000米田徑賽中奪銀。

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奧運媽媽｜7.羅瑪舒娜（Svetlana Romashina）（俄羅斯韻律泳運動員）

曾4度參與奧運，個人累積6面奧運金牌，21個世界冠軍的羅瑪舒娜，於2017年誕下女兒Alexandra，2019年出戰世錦賽取得3金，2021年更於東京奧運雙人韻律泳奪金，成為奧運史上首位連贏3屆雙人韻律泳的選手。東奧後她曾表示想將時間留給家人，專注家庭。

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奧運媽媽｜8.華殊詹寧斯（Kerri Walsh Jennings）（美國沙灘排球運動員）

45歲的華殊詹寧斯，育有3名子女，曾連續三屆奧運中衛冕沙灘排球的金牌。華殊詹寧斯和史偉特（Brooke Sweat）合作組合，在美國國內排名第2，曾力爭排名上升以獲取代表國家出戰。

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奧運媽媽｜9.禾芙（Isabell Werth）（德國馬術運動員）

有盛裝舞步女王之稱的禾芙今年55歲，自1992年巴塞隆納奧運開始參賽，至今擁有14面獎牌，當中有8面為金牌，6面銀牌。她在2009年誕下兒子Frederik後，不但沒有退役，更參與2016年的里約奧運和2021年的東京奧運，今屆巴黎奧運她則分別在個人及團體盛裝舞步賽，獲得銀牌和金牌。

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奧運媽媽｜10.澤古尼斯（Mariel Zagunis）（美國劍擊運動員）

39歲的澤古尼斯被譽為美國最靚劍手，曾5度出戰奧運，並在個人奧運和世錦賽中4次奪得金牌。2017年她誕下女兒Sunday後，以媽媽身份出戰東京奧運，同時也成為了自1996年來美國劍擊選手。

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奧運媽媽｜11.莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）（美國網球運動員）

莎蓮娜威廉絲是擁有23項大滿貫錦標的得主，單打最高世界排名第一，是為網球界的傳奇人物之一。她在2017年誕下女兒Olympia後，人生重心轉至家庭和女兒身上，2022年更宣布退役，不過她今年5月曾於社交平台上表示自己準備好再打網球，未知是否復出。

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奧運媽媽｜12.梅絲達芬娜（Aliya Mustafina）（俄羅斯體操運動員）

梅絲達芬娜在2017年誕下女兒Alinah後，翌年便復出參加世錦賽。她曾連續兩屆於奧運高低槓項目奪金，於2021年宣布退役。

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奧運媽媽｜13.薩盧克瓦澤（Nino Salukvadze）（喬治亞射擊運動員）

今年的巴黎奧運，將是55歲的薩盧克瓦澤第10度踏上的奧運賽場，她由1988年19歲開始參加奧運，曾代表蘇聯在漢城奧運奪下25公尺手槍金牌、10公尺空氣手槍銀牌。2016年的里約奧運，她更與兒子一同代表喬治亞參加射擊項目，成為史上首對參加同屆奧運的「母子檔」。今屆奧運後，她宣佈正式退休。

奧運媽媽｜14.曾之穎 （智利乒乓球運動員）

58歲的曾之穎是今屆巴黎奧運的「祖母級」選手之一，她17歲入選中國國家隊，1989年受邀到智利指導乒乓球技，之後便在當地成家立室，定居智利，並從乒乓球壇引退。不過時隔35年後，在疫情期間她重燃奧運夢想，在2019年恢復乒乓球訓練，去年加入智利國家隊，並在聖地牙哥泛美運動會乒乓球女子團體賽中奪得銅牌，今年更代表智利參加巴黎奧運，不過在對戰黎巴嫩選手時，以1比4的成績落敗，未能晉級。

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奧運媽媽｜15.倪夏蓮（盧森堡華裔乒乓球運動員）

今屆巴黎奧運68歲的倪夏蓮，與23歲的中國球手孫穎莎上演了一場「嫲孫大戰」，引起不少網民討論。倪夏蓮從小喜愛乒乓球，1979年，她加入中國乒乓球隊，1989年，倪夏蓮決定出國發展並嫁到盧森堡，後來更代表盧森堡出戰，，由2000年悉尼奧運起一直打到巴黎，成為6朝的奧運元老。今屆她雖於32強止步，但卻嬴獲全場觀眾的掌聲。

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