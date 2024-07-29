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特首外訪｜總結訪老撾四大得著　李家超：兩地將加強金融、投資等方面合作

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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李家超在老撾一所中學致辭。（政府新聞處圖片）

正訪問東盟三國的特首李家超，他明日會轉往柬埔寨金邊，他今日傍晚見記者總結訪問老撾行程指，有四大得著。李家超說，在晤老撾總理宋賽西潘敦、副總理兼外長沙倫賽·貢瑪西期間，雙方都提及推動旅遊業是對雙方都有利。他指，老撾已經有放鬆簽證要求，包括在指定旅行社，原則上是免簽；香港也放寬入境簽證限制，包括已容許老撾人士在港就業讀書和受訓，大家都認為這方面，有再推進空間，會再探討。

四大得著方面，李家超指，一，是兩地政府都重視雙邊關係，未來會加強多方面合作，包括金融、投資、科技、技術交流和專業服務等。他指，今次與老撾官員會面，大家都認同雙方在貿易和投資方面，極具增長潛力，今次達成12份合作備忘錄。他認為，可讓香港企業抓緊機遇進入老撾，充滿發展潛力市場，共同發展產業，尤其是老撾農產品出口。

他指，第二，是增加兩地了解優勢和機遇，加強交流未來合作包括外資需求、專業服務，尤其是金融貿易、運輸物流和法律幾方面。第三，是共同推動雙方在一帶一路方面合作。他認為，香港可以貢獻和建設，在老撾金融基礎設施，貿易網絡和投資專業知識等，發揮互惠共贏作用。

理大會向當地一所中學的優秀學生提供獎學金

第四，他指，是促進雙邊人民交流，理大與當地一所中學簽署備忘錄，會向該中學的優秀學生提供獎學金，讓其可以赴理大就讀，是香港與老撾第一個教育交流合作項目。

李家超今日分別晤老撾總理宋賽西潘敦、副總理兼外長沙倫賽·貢瑪西，見證雙方簽署並交換12份合作備忘錄，涵蓋商貿、海關、學界等方面的發展。他下午參觀中老鐵路萬象總站，訪問當地學校及參觀一個綜合開發區，他今晚將會與老撾中華總商會交流晚宴。

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