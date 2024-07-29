中大換校徽風波｜段崇智因出差缺席會議　查逸超稱事前已有「適當通知」

▲ 中大校董會主席查逸超稱，已於月初通知校長室會議舉行日期。（梁偉榮攝）

中文大學校董會今日（29日）披露獨立顧問報告內容，披露中大換校徽項目動用高達400萬元開支，早前向校董會表示會為事件負「整體責任」的中大校長段崇智，竟缺席今日討論上述事件的校董會會議。中大校董會主席查逸超表示，早於本月初通知校長室會議舉行日期，認為已有「適當通知」，查逸超更稱曾勸段崇智押後出差或改派其他代表出差但不果。

根據中大昨日公布，段崇智現正身處內地，昨起率領中大高層代表團赴昆明訪問，為期3日，直至明日（30日）結束，期間將連同中大深圳分校代表，與雲南政府簽署三方戰略合作協議。

▲ 查逸超引述段崇智早前解釋因出差而缺席今日（29日）會議。（資料圖片

被問到為何選擇在段崇智離港期間開會，查逸超回應指，上月25日首次就換校徽事件調查報告召開校董會會議時，段崇智在場親身聽取報告，並已於當日給予口頭回應，其後提供書面回應，以便7月再開會討論，以盡快向公眾交代事件；他形容會議日期安排已有「適當通知」，因本月初已通知校長室開會日期，查逸超亦親自與段崇智書面來往，在了解到校長今日要出差後，查逸超亦曾勸對方另擇日子出差，或改派副校長為代表出差等，因今日討論議題對大學相當重要，但最終不果。

另外，中大校董會風波掀起後，段崇智已於今年1月請辭，將於明年1月卸任校長職務，比原定任期提早2年離任，中大已於年初成立校長遴選委員會；加上近期發生港大風波，近日更傳出有人退出中大校長遴選。查逸超今形容，招聘校長過程「相當順利」，並期望於年底公布校長人選。

記者：梁凱婷

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】