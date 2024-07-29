女局長齊聚政總撐港隊　立法會直播無人捧場？

▲ 民青局局長麥美娟今晚相約另外四位女局長，組成「打氣團」。(麥美娟fb圖片)

巴黎奧運正舉行，全城齊撐港隊，五位女局長今晚齊聚政總，組成「打氣團」看直播，齊撐港隊；保安局局長鄧炳強則和一班保安局同事，在下午看直播，佈置滿區旗國旗，並手持區旗和國旗打氣。

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民青局局長麥美娟今晚相約另外四位女局長：發展局局長甯漢豪、公務員事務局局長楊何蓓茵、房屋局局長何永賢及教育局局長蔡若蓮，組成「打氣團」，五位女局長備好魚蛋、燒賣和水果，一起睇奧運，見證國家隊再奪一金，並為劍神張家朗吶喊助威。見到劍神輕鬆打入16強，個個眉開眼笑、拍手喝彩。

楊何蓓茵則連跑兩場，黃昏時分，已和公務員事務局常秘等同事，為「小飛魚」張心悅打氣，呼籲全城齊做啦啦隊。

鄧炳強亦和一班保安局同事，在下午看直播，支持乒乓球隊黃鎮廷和朱成竹出戰64強賽事。他在社交媒體上載圖片說，今屆奧運賽事很多都在深夜作賽，難得可以與同事一同看直播。在圖片中，他們表現得相當興奮，手持區旗和國旗打氣。

另邊廂，政總旁邊的立法會就沒有這麼熱鬧。話說，立法會在奧運期間起，在綜合大樓開放的日子，即星期一至星期六，於上午8時30分至晚上10時，透過地下大堂的大屏幕，播放奧運賽事，供大樓訪客及到訪的公眾人士欣賞。但未知是否因為不少市民不知道立法會有直播，筆者今日在下午時分，未見有人到場觀看。

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