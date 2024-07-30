持刀襲擊│英國城鎮17歲青年持刀襲小童　社區中心內2死9傷　多名傷者危殆

▲ 英國發生持刀襲擊事件，造成至少2人死亡，9人受傷，涉嫌行兇的男子就被警方拘捕。(法新社圖片)

英國發生社區中心持刀襲擊事件，造成至少2名兒童死亡，9人受傷，涉嫌行兇的17歲青年被警方拘捕。首相施紀賢指事件令人震驚，他向受影響人士致以慰問，並感謝警方和救援人員的迅速反應。內政大臣顧綺慧亦向傷者致以慰問。

紹斯波特警方稱，現場為一所舞蹈學校，施襲造成２名兒童死亡、９人受傷，當中６人情況危急，「所有孩子都被刺傷。」兩名試圖保護兒童時受傷的成年人也情況危急。傷者被送往地區醫院，其中包括一家兒童醫院。

事發在英格蘭西北部鄰近利物浦的海邊城鎮紹斯波特。當地時間接近中午，一名男子闖入當地一間社區中心持刀襲擊，當時中心正舉行為小學生而設的跳舞和瑜伽活動。警方接報到場拘捕涉案男子，並撿獲一把刀。

而多名傷者分送三間醫院救治。警方其後證實，襲擊造成兩名兒童死亡，9人受傷。其中6名受傷兒童和兩名成人情況危殆。警方相信兩名成人嘗試保護兒童時受傷。

警方說，行兇男子為17歲青年，家住在距離現場約8公里的村莊，他涉嫌謀殺被捕，犯案動機未明，但相信案件與恐怖主義無關。

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