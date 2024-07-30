張家朗奪金│ 張家朗衛冕奧運男子花劍金牌　寄語港人：記住自己為乜開始

▲ 「劍神」張家朗成為奧運史上男花衛冕第三人！

【巴黎奧運/張家朗/劍神/劍撃/香港運動員】「劍神」張家朗衛冕奧運男子花劍金牌，成為奧運史上男花衛冕第三人！張家朗與意大利劍手馬治（Filippo Macchi）激戰下，以15比14奪得港隊在今屆奧運的「第二金」，香港人也感到光榮！

張家朗在奪金後，率先接受TVB特派專員何振然、陳銘泰訪問，身體力行展現永不放棄的張家朗也向香港人送上一番鼓勵說話！

巴黎奧運｜何振然採訪江旻憓被讚執生能力 望香港運動員獲更多支持

▲ 張家朗再奪花劍奧運金牌

巴黎奧運丨張家朗將金獎送畀爸爸

在訪問中，張家朗先喝著水、定過神來就開始答問題，何振然問張家朗最後一劍打了三分才得到時在想什麼，張家朗坦言每一次也覺得屬自己得分，但也照教練的說話，是需專注在下一劍。

何振然指港隊現時有兩金一銅佳績，問張家朗之前見到江旻憓奪金是否有強心針時，家朗說：「好開心，佢一直都好努力，戥佢好開心，見到（港隊）劍擊成績一直有進步，對我嚟講都係強心針，我都要盡自己全部能力打到每一劍。」

張家朗父母、姐姐現身巴黎現場支持，他笑言要將金牌送給到場支持他的爸爸：「送個生日禮物畀佢（爸爸），因為佢都係前幾日生日，起碼喺佢哋面前冇丟架。」

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巴黎奧運丨張家朗：自問都係幾煩嘅運動員

陳銘泰問到家朗兩次創造歷史感受有何分別，他說「上一次係第一次唔敢相信啦，今次當然都唔敢相信，但今次我可以喺法國，我教練係一個法國人，我可以喺度攞到冠軍，對我意義係非常之大。」

他續說：「其實佢（教練）都好辛苦，去安排所有嘢，又要照顧我哋，我自問都係幾煩嘅運動員，佢都控制到自己情緒去照顧我哋，練習、心理上都有輔導，真係好感謝佢！」

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巴黎奧運丨張家朗寄語港人

香港觀眾在凌晨4時多「捱眼瞓」看金牌戰，張家朗向香港觀眾說：「好多謝你哋支持，聽日要返工都仲睇我，好多謝大家，希望我冇辜負每一個人嘅期望。」

問到家朗有甚麼秘訣寄語港人捱過艱關時刻，家朗說：「我覺得大家需要係唔好放棄、去堅持，就算遇到好多挫折都好，記住自己為乜開始，就算自己唔如意嘅事，都要堅持到底！」

在完成訪問後，何振然向家朗說：「香港英雄！」

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