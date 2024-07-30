  • 29°C
香港時間 : 2024730日 (二) 11:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張家朗奪金│ 張家朗衛冕奧運男子花劍金牌　寄語港人：記住自己為乜開始

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「劍神」張家朗成為奧運史上男花衛冕第三人！

【巴黎奧運/張家朗/劍神/劍撃/香港運動員】「劍神」張家朗衛冕奧運男子花劍金牌，成為奧運史上男花衛冕第三人！張家朗與意大利劍手馬治（Filippo Macchi）激戰下，以15比14奪得港隊在今屆奧運的「第二金」，香港人也感到光榮！

張家朗在奪金後，率先接受TVB特派專員何振然、陳銘泰訪問，身體力行展現永不放棄的張家朗也向香港人送上一番鼓勵說話！

巴黎奧運｜何振然採訪江旻憓被讚執生能力　望香港運動員獲更多支持

張家朗再奪花劍奧運金牌

巴黎奧運丨張家朗將金獎送畀爸爸

在訪問中，張家朗先喝著水、定過神來就開始答問題，何振然問張家朗最後一劍打了三分才得到時在想什麼，張家朗坦言每一次也覺得屬自己得分，但也照教練的說話，是需專注在下一劍。

何振然指港隊現時有兩金一銅佳績，問張家朗之前見到江旻憓奪金是否有強心針時，家朗說：「好開心，佢一直都好努力，戥佢好開心，見到（港隊）劍擊成績一直有進步，對我嚟講都係強心針，我都要盡自己全部能力打到每一劍。」

張家朗父母、姐姐現身巴黎現場支持，他笑言要將金牌送給到場支持他的爸爸：「送個生日禮物畀佢（爸爸），因為佢都係前幾日生日，起碼喺佢哋面前冇丟架。」

最新影片推介：麥秋成專訪

TOPick柴犬追星
型男爸爸｜麥秋成由不懂下廚到升呢大宴親朋　做爸爸後添耐性爆湯怡受評論困擾

巴黎奧運丨張家朗：自問都係幾煩嘅運動員

陳銘泰問到家朗兩次創造歷史感受有何分別，他說「上一次係第一次唔敢相信啦，今次當然都唔敢相信，但今次我可以喺法國，我教練係一個法國人，我可以喺度攞到冠軍，對我意義係非常之大。」

他續說：「其實佢（教練）都好辛苦，去安排所有嘢，又要照顧我哋，我自問都係幾煩嘅運動員，佢都控制到自己情緒去照顧我哋，練習、心理上都有輔導，真係好感謝佢！」

點擊圖片放大
+7
+6

巴黎奧運丨張家朗寄語港人

香港觀眾在凌晨4時多「捱眼瞓」看金牌戰，張家朗向香港觀眾說：「好多謝你哋支持，聽日要返工都仲睇我，好多謝大家，希望我冇辜負每一個人嘅期望。」

問到家朗有甚麼秘訣寄語港人捱過艱關時刻，家朗說：「我覺得大家需要係唔好放棄、去堅持，就算遇到好多挫折都好，記住自己為乜開始，就算自己唔如意嘅事，都要堅持到底！」

在完成訪問後，何振然向家朗說：「香港英雄！」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運｜何瑋桁32強止步激動落淚　連翊希窩心安慰：你今日好叻呀
11:56 2024/07/29
巴黎奧運｜何瑋桁32強止步激動落淚　連翊希窩心安慰：你今日好叻呀
巴黎奧運｜鄭裕玲契女與江旻憓相識　大爆Vivian求學一舉動成就奧運金牌
12:40 2024/07/29
巴黎奧運｜鄭裕玲契女與江旻憓相識　大爆Vivian求學一舉動成就奧運金牌
巴黎奧運｜盤點巴黎奧運10位最靚運動員　劍后江旻憓有「小林志玲」美譽【多圖】
13:06 2024/07/29
巴黎奧運｜盤點巴黎奧運10位最靚運動員　劍后江旻憓有「小林志玲」美譽【多圖】
巴黎奧運｜運動員做直播評述表現惹熱議　張小倫回應網民：積下啲口德
14:31 2024/07/29
巴黎奧運｜運動員做直播評述表現惹熱議　張小倫回應網民：積下啲口德
巴黎奧運｜何振然採訪江旻憓被讚執生能力　望香港運動員獲更多支持
15:42 2024/07/29
巴黎奧運｜何振然採訪江旻憓被讚執生能力　望香港運動員獲更多支持
巴黎奧運｜江旻憓遺傳媽媽強大高顏值基因　微笑劍后Vivian俘虜網民心【多圖】
17:49 2024/07/29
巴黎奧運｜江旻憓遺傳媽媽強大高顏值基因　微笑劍后Vivian俘虜網民心【多圖】
巴黎奧運｜何振然女友何晞藯背景曝光　樣子甜美社交網藏水着性感照【多圖】
16:45 2024/07/29
巴黎奧運｜何振然女友何晞藯背景曝光　樣子甜美社交網藏水着性感照【多圖】
江旻憓奪金｜微笑劍后江旻憓可愛自嘲「無眉娘」　6大畫眉技巧KO眉毛稀疏
19:09 2024/07/29
江旻憓奪金｜微笑劍后江旻憓可愛自嘲「無眉娘」　6大畫眉技巧KO眉毛稀疏

你可能感興趣

巴黎奧運｜何瑋桁32強止步激動落淚　連翊希窩心安慰：你今日好叻呀
11:56 2024/07/29
巴黎奧運｜何瑋桁32強止步激動落淚　連翊希窩心安慰：你今日好叻呀
巴黎奧運｜鄭裕玲契女與江旻憓相識　大爆Vivian求學一舉動成就奧運金牌
12:40 2024/07/29
巴黎奧運｜鄭裕玲契女與江旻憓相識　大爆Vivian求學一舉動成就奧運金牌
巴黎奧運｜盤點巴黎奧運10位最靚運動員　劍后江旻憓有「小林志玲」美譽【多圖】
13:06 2024/07/29
巴黎奧運｜盤點巴黎奧運10位最靚運動員　劍后江旻憓有「小林志玲」美譽【多圖】
娛樂人物職業 張家朗 運動員 娛樂行業 奧運會 巴黎

最高瀏覽

張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
急症室最長等候時間（07月30日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月30日 時間04:05）
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
餐廳結業︱Outback停運9間分店最後營業日為8.4　料受影響員工涉300人
餐廳結業︱Outback停運9間分店最後營業日為8.4　料受影響員工涉300人
巴黎奧運｜乒乓混雙四強夜晚10點打　李靜點解冇響場邊督師？
巴黎奧運｜乒乓混雙四強夜晚10點打　李靜點解冇響場邊督師？