巴黎奧運｜張家朗衛冕男子花劍68年來首人  勉勵港人：勿因身處地方小而放棄

【巴黎奧運/奧運/張家朗/衛冕/金牌/劍神/花劍/劍擊】香港「劍神」的張家朗今日（30日）凌晨於巴黎奧運男子花劍個人賽決賽衛冕金牌，成為首名奧運衛冕香港運動員、打破港隊歷史紀錄創下歷史一刻。亦是男子花劍68年來首人。張家朗「劍神」育成之路同樣充滿故事，出生於運動世家的他，早年由打籃球轉為劍擊，中四時曾退學轉為全職運動員，他賽後接受訪問時強調，自己以正面心態面對每場比賽，亦證明香港雖是很小的地方，但只要相信自己就能做到很多事。

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沉著應對劣勢 絕地反勝創歷史性佳績

香港「劍神」的張家朗今早於巴黎奧運男子花劍個人賽決賽，以15：14擊敗世界排名13、義大利選手Pilippo Macch勇奪金牌，成為首名在奧運衛冕的香港運動員，亦為港隊打破歷史紀錄。

決賽節奏極快，初時第一節由張家朗領先，不久後Pilippo Macch進取追分，雙方分數一度追和以11:10完結。第二節Pilippo Macch不斷搶攻下再度領先張家朗，令港隊一度曾落後到12:14。張家朗沉著應對，將分數追回14:14，最終再取得一分以15:14贏得金牌。

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連贏兩屆奧運 張家朗：「香港雖小但充滿可能！」

連贏兩屆奧運金牌，張家朗賽後透露指，由於月前亞錦賽失利對他造成莫大打擊，因此今次決定要平常心面對，即使上陣前自覺今次比賽狀態一般，仍決心要以正面心態打好每場比賽、即使落敗也要拚盡每一劍，希望可以向外界證明：

其實我哋一個好小嘅地方，都可以做到好多唔同嘅嘢，只要相信自己，唔好因為（生於）一個好小嘅地方而放棄或者唔堅持。

他又認為，運動員生涯短暫，將來亦未必會再有如此緊張刺激的經歷，因此認為自己所獲得的兩面金牌對他而言同樣重要。

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「劍神」張家朗育成之路7件事

雖然港隊創下歷史成績，但張家朗並非自幼學習劍擊，反而是中三才開始與劍擊結緣，自始關始展露他這方面的過人天賦；除此之外他亦曾因劍擊退學、與家人立下約定等等，以下是張家朗「成神之路」必知的7件事 ：

一家籃球運動員 中三始轉學劍擊：張家朗父母為甲組籃球員，可謂出身運動世家，張家朗遺傳了父母的身高及運動細胞，亦同樣自小喜愛籃球，不過小學時期父親為他報劍擊班後，發現兒子學劍擊後興趣比籃球大，更曾取得全港兒童劍擊賽季軍，便打消了曾希望他也能在籃球圈佔一席位的念頭，讓他繼續學劍，課餘消遣才玩一下籃球。

中四為劍擊退學 與父母立2年之約：張家朗過去先後就讀傳統名校英華書院及盛產體壇名將的林大輝中學，惟中四時家朗「由學期頭至學期尾」游說父母讓他退學轉為全職運動員。惟父母作為籃球員，深知運動員生涯短暫，因此與張家朗約定「2年內無成績就要讀返書」，最終他亦未有辜負大家期待。2022年張家朗獲香港浸會大學透過「優才運動員入學計劃」取錄，入讀體育及康樂管理課程。

▲ 中四時家朗「由學期頭至學期尾」游說父母讓他退學轉為全職運動員，一家人立下「2年之約」。（圖源：Instagram@cheungkalonggggg）

曾與港隊單車運動員相戀：坦言目前單身的張家朗，過去曾與港隊單車運動員馬詠茹Vivian相戀，2019年Vivian與隊友李慧詩取得亞運團體競速賽銀牌後決定退役，之便後入讀酒店及旅遊管理學系，並於市場部門實習，同時亦開始嘗試幕前工作，近日亦於NOW電視擔任奧運主持。

資深貓奴：張家朗家中有4隻愛貓，包括3隻美國短毛貓、1隻布偶貓，經常出現於張家朗IG Story中；主力照顧貓咪的姐姐亦為牠們開設IG帖號「fluffybearx」及 Facebook專頁「Fluffy and Cats」。

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家中儲逾200對波鞋 愛睇劇打邊爐：張家朗爸爸過去接受訪問時，曾透露愛子生活中小秘密，例如喜愛打邊爐、平日愛看YouTube、Netfilx，亦會與媽媽討論韓劇、平時極「貪靚」，家中儲逾200對心愛波鞋。

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18歲始嶄露頭角 多次奪金創新歷史：2016年亞洲錦標賽，當時年僅18歲的張家朗成為了首名香港亞洲賽金牌劍手；2018年再於雅加達亞運勇奪個人賽銅牌及團體賽銀牌；2019年2月時，他的世界排名上升到第5位，打破港隊男子花劍新高。上屆東奧他第2次代表香港「男子花劍個人賽」及「男子花劍團體賽」，取得男子花劍金牌，是香港相隔25年再次奪得的第一面奧運金牌，創下歷史一刻。

6大熱血座右銘：

「每隻鞋都會寫上『Don’t lose your way』，提醒自己勿忘打劍初心，勿因一些好成績而驕傲，或者感到不可一世，希望自己沉住氣爭取更多佳績」

「再褪都唔係辦法，盡力上前打好每一劍」

「只要努力，唔放棄，就會做到，不要覺得奧運冠軍很難......難當然難，但努力就會做到」

「一旦你知道失敗是什麼滋味，就會下定決心追求成功」

「有些人說不在乎輸，其實不是不在乎，只是不再衝動」

「如果有人覺得我打得不好，下次我就會好想贏，證明我是可以的」

▲ 每隻鞋都會寫上『Don’t lose your way』，提醒自己勿忘打劍初心…（圖源：Instagram@cheungkalonggggg）

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