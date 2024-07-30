巴黎奧運｜慶祝何詩蓓張家朗再添獎牌　香港街市全線推2大優惠

▲ 張家朗在巴黎奧運分別奪得女子200米自由 泳銅牌及男子個人花劍金牌

香港「女飛魚」何詩蓓及「劍神」張家朗在巴黎奧運分別奪得女子200米自由泳銅牌及男子個人花劍金牌，為港增光！

為慶祝港隊再創佳績，香港街市旗下20個街市今天全線推出雙重優惠，齊齊「加餸」，與全城同賀！

香港街市並在指定街市直播或轉播奧運盛況及焦點賽事，並大派消暑兼打卡一流的人氣西瓜珍寶珠，與全民一同消暑睇直播！此外，香港街市更準備了8百萬積分和精美限量奧運打氣福袋供市民換領！

香港街市電子會員亦能參與手機 APP限定活動，包括以1分積分搶禮品及在「答即賞焦點賽事冠軍競猜」中贏取獎品！

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由即日起至8月11日期間，香港街市將於旗下指定街市包括青衣市場、頌富市場和寶林市場直播或轉播奧運盛況及焦點賽事，而香港街市青衣市場內更設置了310寸的巨型電視，凝聚力量為港隊打氣。

而於2024年8月5日至8月11日期間，香港街市的電子會員只要即日消費滿$100並於青衣市場入場睇直播，即可免費換領網紅人氣西瓜珍寶珠一支或菠蘿波板糖一支，冰凍的巨型水果珍寶珠既消暑，亦「Instagram－able」！每日限量20份，數量有限，換完即止。每位電子會員限換購一次。