  • 29°C
香港時間 : 2024730日 (二) 11:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運｜慶祝何詩蓓張家朗再添獎牌　香港街市全線推2大優惠

休閒消費

發布時間： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

張家朗在巴黎奧運分別奪得女子200米自由 泳銅牌及男子個人花劍金牌

香港「女飛魚」何詩蓓及「劍神」張家朗在巴黎奧運分別奪得女子200米自由泳銅牌及男子個人花劍金牌，為港增光！
為慶祝港隊再創佳績，香港街市旗下20個街市今天全線推出雙重優惠，齊齊「加餸」，與全城同賀！

香港街市並在指定街市直播或轉播奧運盛況及焦點賽事，並大派消暑兼打卡一流的人氣西瓜珍寶珠，與全民一同消暑睇直播！此外，香港街市更準備了8百萬積分和精美限量奧運打氣福袋供市民換領！

香港街市電子會員亦能參與手機 APP限定活動，包括以1分積分搶禮品及在「答即賞焦點賽事冠軍競猜」中贏取獎品！
今天（7月30日）於香港街市旗下指定街市的環球海產買生猛游水鮮魚滿HK$100即減HK$30；而於香港街市旗下S-mart Food 優質食材專門店購買泰國無激素雞中翼亦可享買半磅送半磅優惠，一齊「加餸」慶祝並同時繼續為港隊打氣！名額有限、售完即止。

由即日起至8月11日期間，香港街市將於旗下指定街市包括青衣市場、頌富市場和寶林市場直播或轉播奧運盛況及焦點賽事，而香港街市青衣市場內更設置了310寸的巨型電視，凝聚力量為港隊打氣。

而於2024年8月5日至8月11日期間，香港街市的電子會員只要即日消費滿$100並於青衣市場入場睇直播，即可免費換領網紅人氣西瓜珍寶珠一支或菠蘿波板糖一支，冰凍的巨型水果珍寶珠既消暑，亦「Instagram－able」！每日限量20份，數量有限，換完即止。每位電子會員限換購一次。

相關文章

張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
20:12 2024/07/29
張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
巴黎奧運｜何詩蓓凌晨3時41分出戰200米自決賽　硬撼澳洲超級勁敵
23:12 2024/07/29
巴黎奧運｜何詩蓓凌晨3時41分出戰200米自決賽　硬撼澳洲超級勁敵
巴黎奧運｜張家朗衛冕男子花劍68年來首人 勉勵港人：勿因身處地方小而放棄
今日 10:29
巴黎奧運｜張家朗衛冕男子花劍68年來首人 勉勵港人：勿因身處地方小而放棄

你可能感興趣

張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
20:12 2024/07/29
張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
巴黎奧運｜何詩蓓凌晨3時41分出戰200米自決賽　硬撼澳洲超級勁敵
23:12 2024/07/29
巴黎奧運｜何詩蓓凌晨3時41分出戰200米自決賽　硬撼澳洲超級勁敵
巴黎奧運｜張家朗衛冕男子花劍68年來首人 勉勵港人：勿因身處地方小而放棄
今日 10:29
巴黎奧運｜張家朗衛冕男子花劍68年來首人 勉勵港人：勿因身處地方小而放棄
張家朗 何詩蓓 著數優惠 餐廳情報

最高瀏覽

張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
張家朗｜張家朗戴上價值10萬首飾出戰 呢條手鏈象徵增強勇氣和正能量
急症室最長等候時間（07月30日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月30日 時間04:05）
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
巴黎奧運｜「劍神」張家朗決一劍取勝　衛冕摘金
餐廳結業︱Outback停運9間分店最後營業日為8.4　料受影響員工涉300人
餐廳結業︱Outback停運9間分店最後營業日為8.4　料受影響員工涉300人
巴黎奧運｜乒乓混雙四強夜晚10點打　李靜點解冇響場邊督師？
巴黎奧運｜乒乓混雙四強夜晚10點打　李靜點解冇響場邊督師？