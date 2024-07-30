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巴黎奧運｜小學紀念冊許下奧運金牌夢　 張家朗衛冕成香港第一人劍神金句「毋忘初心」

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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巴黎奧運｜小學紀念冊許下奧運金牌夢，張家朗奪2金成香港第一人 劍神金句「毋忘初心」。

【巴黎奧運/奧運會/奧運奪金/張家朗/劍擊/花劍/世一奧運金牌/港隊】香港人整晚心跳加速，捱眼瞓都要一睹張家朗風采。最後關頭，裁判末段雖然出現三次爭議判決，幸好張家朗仍然取勝，贏得個人第二塊奧運金牌，更是相隔68年來首人衛冕，給香港人帶來驚心動魄的一夜。張家朗的摘金之夢，原來在童年的時候早已定下，並在小學紀念冊寫下奧運冠軍的終極目標，他的努力和堅持終於實現！

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巴黎奧運男子個人花劍項目，港隊代表張家朗殺入決賽，對戰22歲意大利新星MACCHI Filippo，再以快劍對決，氣氛緊張 ；張家朗一度落後12比14，戰至14比14，裁判兩度無法判決，張家朗終以決一劍取勝，成功衛冕，為香港奪取今屆奧運第二面金牌，更是香港史上第4面奧運金牌。奪得個人金牌的運動員可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣600萬元，以作鼓勵。

張家朗奧運奪金｜金牌贈父親作生日禮物

張家朗的家人在場見證歷史，張家朗笑言無丟架，希望將金牌送給剛生日不久的爸爸作為禮物。同時他感激捱夜睇比賽的港人：「好多謝大家支持，聽日好似仲要返工都捱夜睇我，希望無辜負每一個人對我的期望。」張家朗更寄語港人「大家唔好放棄，要堅持，就算遇到好多挫折都好，毋忘初心，就算面對不如意，都要堅持到底。」

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張家朗奧運奪金｜曾為劍擊放棄學業

張家朗1997年出生自香港運動世家，父親是前甲一籃球成員，而母親曾是港青籃球代表，因此張家朗自小便受到薰陶，不時與好友流連籃球場，其偶像更是「公牛皇朝」的主力成員洛文（Dennis Rodman）。就讀林大輝中學的張家朗，中三那年暑假因為校隊沒有籃球訓練，張爸就為他報了校外劍擊班，自此與劍擊結緣。接觸劍擊後，瘋狂愛上了這項極挑戰性的運動。之後更於中四毅然輟學，成為職業劍擊運動員。

張家朗奧運奪金｜少年劍神屢獲佳績

在2014年的亞洲青少年錦標賽上，家朗於青年組及少年組的團體及個人賽橫掃4面金牌，更於同年的仁川亞運夥拍楊子加、張小倫及崔浩然摘下男子花劍團體賽銅牌。2016年亞洲錦標賽，張家朗更上一層樓，成為首位香港亞洲賽金牌劍手，18歲的他因此成為「少年劍神」。2017年4月，張家朗最後一次出征世青賽一路過關斬將，歷史性為港奪史上首個世青冠軍。這個冠軍更為張家朗帶來里約奧運入場券，縱使他止步16強，但仍寫下香港男子花劍歷來最佳成績。

張家朗奧運奪金｜實現金牌夢登上世一

張家朗的摘金之夢，原來在童年的時候早已定下，並在小學紀念冊寫下奧運冠軍的終極目標。他的努力和堅持終於在東京奧運中得以實現，奪得香港歷史上第二面奧運金牌，創造香港劍擊歷史。贏得奧運金牌的那一刻，張家朗一直予人冷靜態度，但他坦言當時仍在消化這個消息。張家朗曾經對傳媒分享比賽經歷，在比賽場上與對手鬥志鬥勇的過程有辛苦亦有開心的部分，成功破解對方的招式是一件值得高興的事，但當找不到方法突破對手時，就會感到迷茫。張家朗克服困難的方法是從失敗中吸取經驗，不要給自己太大壓力，跳出框架思考其他可能性，是張家朗值得學習的地方。

張家朗奧運奪金｜最討厭聽到的說話

比賽往往存在種種未知，所以張家朗特別討厭「下次」，他從來不會說「下次再嚟過」，在他的角度這句是很不正面的安慰，下次不知是甚麼時候了。此外，雖然不少人都會在賽前為運動員打氣，不過原來張家朗曾在訪問中表示，最討厭的打氣說話便是「加油！」他解釋，這反而讓他感到壓力，「小時候別人對我說加油，我會覺得壓力很大，為甚麼要這樣說？」不過隨著時間，他也慚慚不再介懷。

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