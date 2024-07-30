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AKB48前成員石田晴香載婚照分享喜悅　嫁年紀比自己細一歲圈外男友

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 38 分鐘前

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女子組合AKB48前成員石田晴香結婚。

日本著名女子組合AKB48前成員石田晴香，昨日（7月29日）在個人社交媒體宣布與比她小一歲的圈外男友結婚。

石田晴香分享身穿著婚紗的照片，並在發公開聲明內稱：「非常感謝一直以來支持我的fans，能夠走到今天這一步，都是因為有你們的支持與鼓勵。」同時她表示婚後仍會繼續努力工作，不會忘記粉絲。

一眾粉絲得知她的婚訊留言：「我已fans 10年了，恭喜你結婚了」、「希望你永遠健康、快樂、有一個幸福的家庭」、「很羨慕你」、「希望你生活長久、幸福。」

我談的那場戀愛丨鄧麗欣注重細節讚男友細心　Stephy未心急結婚：唔諗咁遠

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參加AKB48甄選會入行

現年30歲的石田晴香，在2007年因仰慕當時AKB48的核心成員前田敦子，報名參加AKB48第二屆研究生甄選會並通過，成為AKB48的第5期研究生。

她在2008年3月以AKB48成員身份出道，於2016年從AKB48畢業。之後，石田晴香開始任聲優工作，同時亦亮相幕前。

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