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張家朗奪金｜馬詠茹曾為張家朗奪奧運金牌感動落淚　Vivian與劍神再見亦是朋友【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 39 分鐘前

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「劍神」張家朗與馬詠茹再見亦是朋友！

【巴黎奧運/張家朗/劍神/劍撃/馬詠茹/港隊/香港運動員】「劍神」張家朗衛冕奧運男子花劍金牌，成為奧運史上男花衛冕第三人！張家朗與意大利劍手馬治（Filippo Macchi）激戰下，以15比14奪得港隊在今屆奧運的「第二金」，香港人也感到光榮！

回帶到張家朗在上屆奪金後，其前度女友馬詠茹（Vivian）在張家朗的直播訪問前抹著眼淚，她寫道：「今次全香港人都為你感到驕傲」，畫面令人印象深刻！

張家朗奪金│ 張家朗衛冕奧運男子花劍金牌　寄語港人：記住自己為乜開始

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巴黎奧運丨張家朗馬詠茹曾有一段情

馬詠茹在上屆奧運為Now TV任奧運主持，今屆為ViuTV任評述。在張家朗於今屆奧運衛冕奧運男子花劍金牌，就暫時未見她有在IG內發文祝賀對方。

馬詠茹、張家朗外表合襯，二人拍拖近三年，相戀期間經常放閃，是運動界內的金童玉女，馬詠茹曾於2019年接受訪問，大讚男友是位出色的運動員，提起對方時笑得甜絲絲。

雖然這段戀情告終，但二人仍保持不錯的關係，在社交網站仍有互相追蹤，亦有在對方的帖文中讚好。

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巴黎奧運丨馬詠茹為前港隊單車女神

馬詠茹的來頭也不惹少，她是前港隊單車運動員，退役後轉戰「KOL」界別，笑容甜美的她亦受到不少品牌垂青，邀請她出席活動賣廣告。她不時在社交網派福利，現時累積有約4萬7千名IG粉絲。

馬詠茹於8歲受哥哥的影響而接觸滾軸溜冰，花了7年時間訓練，曾經是香港滾軸溜冰代表隊，在全國賽上得到不錯的排名。

後來遇到單車教練的賞識，於中四才開始接受專業單車訓練，只用了三年時間已被入選港隊並代表香港出戰，於亞洲賽奪得優秀成績。

後來她為了應付DSE而決定退出港隊，成功考入中文大學酒店管理學系，後來香港自由車隊總教練沈金康親自出馬，誠邀馬詠茹重返港隊，幾經掙扎後她決定休學復出，2017年首次在比賽中與李慧詩合作，並於印度比賽中奪得銀牌。

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