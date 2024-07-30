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免費好去處｜小紅書熱搜「5元以下」窮遊香港　必睇12個低消費至免費打卡景點

親子好去處

撰文： 陳珈希

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

內地社交平台小紅書近日興起「香港5塊錢以下的快樂」，不少帖主分享香港多個低消費，以至零消費打卡景點。

【免費好去處/免費親子好去處】近年內地遊客來港旅遊模式已由逛名店、買藥妝，慢慢改變成時下流行「窮遊」模式。內地社交平台小紅書近日興起「香港5塊錢以下的快樂」，不少帖主分享香港多個低消費，以至零消費打卡景點，引發網民熱議表示「儲下路線」跟著逛。

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免費好去處｜尖沙咀最多免費打卡位

內地小紅書近日出現多個以「香港5塊錢以下的快樂」為題的帖文，當中一名帖主分享了12個5元以下的香港打卡景點，多個免費景點中尖沙咀就佔一半，包括中港城觀景台看日落、海港城看海景、星光大道與卡通人物麥兜合照、尖沙咀誠品享受海景下看書、海港城笑臉裝飾，以及到香港藝術館5樓免費領取生日祝福明信片。

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免費好去處｜港島西3大特色打卡位

至於港島區方面，就有具西方建築特色的中環藝穗會、堅尼地城著名景點籃球場機位、堅尼地城海邊夜景。

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親子好去處｜5元以下消費點

另外，5元以下消費景點有尖沙咀天星小輪內的復古體重磅，只需5元消費，磅重後就可獲得一張富香港特式如舊式熱水瓶、人力車、衣車等圖案的紙卡；而平日坐天星小輪遊維港，只需4元；最後帖主提出的竟是到超市購買卡通杯面，12元有3個，平均一個只需4元。

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免費好去處｜網民大讚要跟攻略平玩

帖文一出獲3000多個點讚，不少網民稱讚帖主「簡直是香港深圳的活地圖！果斷關注上了！！！」、「這週末按景這個走」、「已收藏 心已經飛了」。更有不少網民提出其他平價打卡熱點，包括尖沙咀法定古蹟的訊號山花園、旺角朗豪坊超長電梯、山頂廣場3樓看太平山風景、中環街市、中上環街頭噴畫、以至3元坐電車環（港）島遊等。

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