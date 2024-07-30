巴黎奧運丨張家朗衛冕招牌「伸脷動作」惹關注　劍神親自解話：原來關童年1個偶像事

【張家朗／伸脷／花劍／巴黎奧運／米高佐敦／劍神】「劍神」張家朗為香港再奪佳績，並成為香港史上首位連續兩屆奧運奪金的運動員。全城為其戰績狂歡之餘，張家朗於賽事中屢屢出現的伸脷動作亦成為熱話，被傳媒問起原因，他笑稱或許與童年時一位偶像有關。

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今屆巴黎奧運中，張家朗愈戰愈勇，除了其精彩劍術令電視觀眾大為叫好外，其招牌的伸脷動作亦使人發現「劍神」原來亦有相當可愛的一面。從進入8強對戰東道主法國劍手拿霍特，至進入4強，對戰日本新星飯村一輝，不難發現張家朗似乎習慣獲勝利後，有伸脷的招牌動作。有網民笑言這不是「伸脷」，這叫「勝脷」，有網民則笑稱，可順便讓中醫師「舌診」。

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被問到當中原因，張家朗一開始笑言其實是自身「自然反應」，但其後再想了想，坦言可能與與童年時偶像「籃球之神」米高佐敦有關，眾所周知伸脷，亦是米高佐敦的招牌動作。

可能是因為米高佐敦，小時候爸爸有他的DVD，我成長時都看他，潛而默化。

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被問到有甚麼話想向支持者講，張家朗感謝港人支持，「到咁夜都仲支持我，聽日好似係要返工，都好感謝佢哋，亦都好彩冇辜負佢哋嘅一個期望，大家返工加油。」

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