張家朗奪金│ 張家朗衛冕奧運男子花劍金牌　教練讚愛徒心理質素強大：他有能力擊敗所有劍手

▲ 法籍教練Greg大讚家朗心理質素強大。

【巴黎奧運/張家朗/劍神/劍撃/香港運動員】「劍神」張家朗於周二凌晨（30日）在巴黎奧運男子花劍個人賽決賽，以15比14擊敗意大利劍手馬基，衛冕奧運男子花劍金牌。

奧運男子花劍對上一次有劍手成功衞冕，已經是1956年，距今68年，張家朗成為超過半個世紀再有劍手衞冕，亦是香港史上首位衞冕奧運金牌，以及個人累積兩面奧運金牌運動員。

張家朗再奪金牌，其強大心理質素，堅強的意志，成為香港人的驕傲。

張家朗奪金│ 張家朗衛冕奧運男子花劍金牌 寄語港人：記住自己為乜開始

將金牌送給爸爸作生日禮物

張家朗在奪金後，率先接受TVB特派專員何振然、陳銘泰訪問，何振然問張家朗最後一劍打了三分才得到時在想什麼，張家朗坦言每一次也覺得屬自己得分，但也照教練的說話，是需專注在下一劍。

張家朗父母、姐姐現身巴黎現場支持，他笑言要將金牌送給到場支持他的爸爸：「送個生日禮物畀佢（爸爸），因為佢都係前幾日生日，起碼喺佢哋面前冇丟架。」

▲ 張家朗衛冕奧運男子花劍金牌。

為家朗感自豪

作為家朗的法籍教練Gregory Koenig，在賽後先感謝大家，尤其是一眾在香港緊貼直播的港人，並說：「我為張家朗感自豪，同時為作為香港人感到驕傲。」

在尾段家朗與馬基鬥得難分難解，並遇上爭議判決，在場邊的Greg當然肉緊，但他對家朗非常有信心，「老實說，我知道他（張家朗）可以做到，我對他充滿信心，我一直都十分正面，我叫他不要後退，向前打，我知道他可以做到的。」

Greg笑言與3年的東京奧運感覺相似，「我再度是世界上最開心的教練」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

大讚家朗心理質素強

他又指每次贏得奧運金牌都是驚喜，再指若張家朗發揮自己的水平，他有能力擊敗所有劍手，而家朗的心理質素正是封王關鍵。

Greg再讚家朗在3年的東京奧運是個無畏無懼的男孩，3年後的今日，他已經是個男人，可以好好控制情緒，永不放棄，在困難的處境下衛冕，他的心理質素十分瘋狂。」

他續指女兒也想到現場支持，可惜沒有門票，只好在場館附近，並指女兒都有為張家朗落淚。

▲ 法籍教練Gregory Koenig大讚家朗表現好好

家朗感謝教練

其實家朗受訪時亦感謝教練的照顧：「他都好辛苦，去安排所有嘢，又要照顧我哋，我自問都係幾煩嘅運動員，佢都控制到自己情緒去照顧我哋，練習、心理上都有輔導，真係好感謝佢！」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介：麥秋成專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5