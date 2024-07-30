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張家朗奪金｜HK Express推$1機票賀張家朗奪金　台北/台中/高雄來回連稅$713起

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最後更新： 13 分鐘前

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熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

HK Express推$1機票賀張家朗奪金，來回台北/台中/高雄$713起。

【巴黎奧運／奧運／張家朗／花劍／劍擊】巴黎奧運男子個人花劍項目，27歲港隊代表「劍神」張家朗，成功衛冕，為香港奪取今屆奧運第二面金牌。不少品牌紛紛推出優惠慶祝張家朗奪金，其中香港快運航空（HK Express）就有$1機票，即睇優惠詳情！

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鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材

HK Express宣佈，為慶祝港隊再奪獎牌，向各位市民送上『輕便飛』單程票價低至HKD1飛台北、台中同高雄，來回連稅$713起，即日起於HK Express官網及應用程式開賣，機位逾10,000個，名額有限，先到先得。

不過要留意，『輕便飛』票價只包只包一件隨身物品，未包手提及寄艙行李費。

HK Express 1蚊機票詳情

預訂日期：即時開賣至售完即止

旅遊日期：2024年8月20日至12月10日

預定網站：【按此連結】

張家朗成功衛冕，為香港奪取巴黎奧運第二面金牌。（港協暨奧委會圖片）

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