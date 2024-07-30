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巴黎奧運｜意大利網民不滿張家朗奪金「出征」IG　港人留言「菠蘿pizza」反擊

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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劍神張家朗於巴黎奧運男子個人花劍項目奪金。

劍神張家朗於巴黎奧運男子個人花劍項目奪金，以決一劍取勝擊敗意大利新星馬治（MACCHI Filippo）成功衛冕，為香港奪取今屆奧運第二面金牌。比賽期間戰況激烈，需要三度「決一劍」取勝。不過台北裁判黃皓志的判定惹起爭議，有意大利網民更到張家朗社交媒體下留言辱罵。

張家朗在決賽曾一度落後12:14，後發力追平至14:14，須以「決一劍」定勝負。翻查資料，比賽時間結束時，如果出現雙方平分，比賽會加時1分鐘， 並採用「即時死亡賽制」，即最先擊中對手的一方為之獲勝，亦即是「決一劍」。加時前雙方會抽「優先權」，如果加時賽中雙方都未得分，擁有「優先權」者會勝出。

在張家朗與馬治的對局中，二人需要三度「決一劍」取勝。在第一次「決一劍」中，二人同時刺中對手，裁判黃皓志判定得分無效，重新作賽。在第二次對決，兩人再次同時刺中對手，黃皓志同樣判定得分無效。在第三次重賽，兩人幾近同時刺中對手，裁判在翻看片段後，最終判定張家朗得分，以15:14「決一劍」奪冠。

意大利教練Stefano Cerioni對賽果表示憤怒，指馬治才是真正的贏家，因「決一劍」的首兩劍進攻權在於馬治，但裁判則判定無效重賽。事件引致大批意大利網民到張家朗及黃皓志IG貼文下留言，認為賽果不公，更有人出言辱罵，指：「你這個混蛋，你偷了它（金牌）！」

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不過也有香港網民質疑，比賽末段「決一劍」時張家朗已明顯得分，但裁判卻猶豫不決，表現相當不專業，更直斥裁判為「黑哨」。也有大批網民到張家朗IG下留言恭喜他奪金，也有人以「菠蘿pizza」反擊意大利網民。

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