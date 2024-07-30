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巴黎奧運｜從張家朗到江旻憓奪金 港隊田徑前教練：香港劍擊的新時代

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發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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圖片來源：中國香港體育協會暨奧林匹克委員會

筆者正在巴黎為大家報道，2024年7月29日，這個晚上在巴黎大皇宮劍擊比賽場地，注定成為香港體育史上令人振奮的一夜。香港劍擊運動員張家朗再次登上奧運最高領獎台。比賽過程扣人心弦，雙方你來我往，互有領先。最終在14平手的緊張時刻，以「決一劍」定勝負，這時不僅考驗了運動員的心理素質和經驗，更需要些許運氣。張家朗擊敗意大利選手成功衛冕，打破了男子花劍68年來無人能衛冕的紀錄。

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一寸長一寸強

張家朗和江旻憓有許多相似之處。他們都是左撇子，身高也高於香港人的平均水平。張家朗身高1.93米，江旻憓則有1.78米。俗話說「一寸長一寸強」，這句話在他們身上得到了充分的體現。頒獎台上，張家朗與意大利和美國選手並肩而立，他的身高優勢顯而易見。

這樣的條件為香港未來選拔劍擊運動員提供了寶貴的參考資料。高個子運動員的手臂更長，這在攻防兩端都佔據優勢。

香港劍擊新時代

張家朗和江旻憓的成功不僅僅是個人的勝利，更標誌著香港劍擊運動進入了一個新時代。他們的成就為香港在國際體壇上贏得了前所未有的關注和尊重，並為後來者樹立了榜樣。

這兩位運動員的成功背後，是香港劍擊界多年來的努力和投入。從基礎訓練到高水平競技，香港已經建立了一套完整的劍擊人才培養體系。張家朗和江旻憓的成功，證明了這個體系的有效性，也為未來的發展指明了方向。

培養下一代

隨著張家朗和江旻憓在國際賽場上的出色表現，越來越多的香港年輕人對劍擊運動產生了濃厚的興趣。這為香港劍擊界帶來了新的機遇和挑戰。如何吸引更多年輕人參與劍擊運動，如何在眾多年輕劍擊愛好者中發掘和培養未來的冠軍，成為了香港體育界的重要課題。

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撰文 : 何劍輝 香港田徑隊前教練、 國際一級田徑教練

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