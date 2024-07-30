巴黎奧運｜睽違8年重返奧運場　北韓選手行蹤神秘僅1地方可見：喺飯堂都冇見過佢哋！

▲ 睽違8年重返奧運場，北韓選手行蹤神秘僅1地方可見：喺飯堂都冇見過佢哋！

【巴黎奧運／奧運會／運動員／奧運選手村／北韓／神秘】全球矚目的2024巴黎奧運會已於7月26日正式開幕，吸引不少觀眾欣賞來自世界各地運動員的精彩表現。當中，北韓事隔8年參加奧運，並派出16名選手。不過，北韓運動員相當低調神秘，甚少出現在公眾視野中，更被稱為「神秘之師」，令其他國家的選手和觀眾都十分好奇。

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在飯堂亦未見過北韓選手

綜合外媒報道，北韓選手此次參賽，於選手村與來自利比亞、喀麥隆和厄瓜多的代表隊居住在同一棟住宿大樓內，而該棟大樓位於選手村的邊緣位置，與韓國選手的住所相隔約20尺。

不過，這幾位北韓選手相當神秘，有南韓選手稱，「在飯堂也沒見過北韓選手」，而場內的義工則透露：「雖然有幾次在吸煙區見過北韓選手，但並不常見」。

北韓隊訓練嚴謹沉默

據報道，除了在訓練場地可以見到北韓選手的身影外，其餘時間幾乎不見人影。此外，訓練時，各國教練與選手之間會簡單聊天，北韓隊則始終保持沉默，沒有與其他國家相關人士進行交談。

即使在訓練時隊友有精彩表現，不若其他國家偶爾會報以掌聲或歡呼，北韓隊則是相當嚴謹、一絲不苟地完成訓練，在進行1小時10分鐘左右的練習後，也並未經過共同採訪區，而是直接離開場館。

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曾拒絕參加東京奧運

據悉，北韓此次共派出16名選手參加7個不同比賽項目，其中包括體操、田徑、拳擊、跳水、柔道、乒乓球和摔跤。值得一提的是，北韓曾以新冠肺炎疫情為由，拒絕參加東京奧運，暫停北韓成員資格直至2022年底。隨著國際奧委會的暫停處分到期，北韓於去年恢復了其國家奧運委員會的資格，並參加了杭州亞洲運動會。

昨日（29日）晚上10時進行的乒乓球混雙四强賽中，港隊組合黃鎮廷、杜凱琹對戰北韓組合李鍾植、金琴英，最終落敗，將轉戰爭銅牌。而周日（28日）杜凱琹出戰乒乓球女子單打64強，以局數1:4不敵北韓代表邊松景，無緣晉級。

同場加映：巴黎奧運｜張家朗衛冕男子花劍68年來首人 勉勵港人：勿因身處地方小而放棄

香港「劍神」的張家朗今日（30日）凌晨於巴黎奧運男子花劍個人賽決賽衛冕金牌，成為首名奧運衛冕香港運動員、打破港隊歷史紀錄創下歷史一刻。亦是男子花劍68年來首人。張家朗「劍神」育成之路同樣充滿故事，出生於運動世家的他，早年由打籃球轉為劍擊，中四時曾退學轉為全職運動員，他賽後接受訪問時強調，自己以正面心態面對每場比賽，亦證明香港雖是很小的地方，但只要相信自己就能做到很多事。

沉著應對劣勢 絕地反勝創歷史性佳績

香港「劍神」的張家朗今早於巴黎奧運男子花劍個人賽決賽，以15：14擊敗世界排名13、義大利選手Pilippo Macch勇奪金牌，成為首名在奧運衛冕的香港運動員，亦為港隊打破歷史紀錄。

決賽節奏極快，初時第一節由張家朗領先，不久後Pilippo Macch進取追分，雙方分數一度追和以11:10完結。第二節Pilippo Macch不斷搶攻下再度領先張家朗，令港隊一度曾落後到12:14。張家朗沉著應對，將分數追回14:14，最終再取得一分以15:14贏得金牌。

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連贏兩屆奧運 張家朗：「香港雖小但充滿可能！」

連贏兩屆奧運金牌，張家朗賽後透露指，由於月前亞錦賽失利對他造成莫大打擊，因此今次決定要平常心面對，即使上陣前自覺今次比賽狀態一般，仍決心要以正面心態打好每場比賽、即使落敗也要拚盡每一劍，希望可以向外界證明：

其實我哋一個好小嘅地方，都可以做到好多唔同嘅嘢，只要相信自己，唔好因為（生於）一個好小嘅地方而放棄或者唔堅持。

他又認為，運動員生涯短暫，將來亦未必會再有如此緊張刺激的經歷，因此認為自己所獲得的兩面金牌對他而言同樣重要。

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