巴黎奧運時間表‧不斷更新｜何詩蓓100米自由泳首名成績入決賽　周四凌晨2時30分爭金牌

【巴黎奧運／黃鎮廷／杜凱琹／奧運／江旻憓／張家朗／何詩蓓／黃鎮廷／杜凱琹／花劍／劍擊／乒乓球／混雙／賽程】

巴黎奧運周三（31日）賽事，港隊繼續有多個運動員上陣，爭取獎牌。何詩蓓女子100米自由泳準決賽游出52秒64，以總成績首名晉級決賽。

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今屆已取得女子200米自由泳銅牌的何詩蓓，在女子100米自由泳準決賽第1組出賽，首50米稍為落後，轉池後開始發力，後來居上成為小組第1名，合計兩組成績，以首名晉級決賽。決賽將於香港時間周四凌晨2時30分舉行。

【18:57】何詩蓓摘銅後再出擊100自由泳初賽，在最後一組第4線游出53秒02，是小組首名，並以總成績第二名晉身準決賽。

【17:30】港隊泳手何甄陶出戰男子100米自由泳初賽，在第5組游出51秒46，是小組第6名，未能晉級準決賽

【17:08】港隊女雙代表楊雅婷及楊霈霖在小組賽以局數0：2敗於中國組合聖書／譚寧，未能晉級8強。

【16:10】港隊賽艇代表趙顯臻早前成功由復活賽晉身男子單人雙槳半準決賽，今在第1組第6線出戰，最終以7分13秒70、第六名衝線，未能晉級，轉戰名次賽。

何詩蓓摘銅後再登場

何詩蓓昨晚勇奪200米自由泳銅牌，今日再戰女子100米自由泳，晚上6時47分出戰初賽。如晉級，預計周二深夜／周三凌晨3時25分進行複賽。

男子組方面，港隊何甄陶下午5時25分出戰男子100米自由泳初賽，如晉級，預計周二深夜／周三凌晨2時30分進行複賽。

「黃杜配」乒乓混雙銅牌戰

黃鎮廷／杜凱琹周一（29日）晚上10點，出戰巴黎奧運乒乓混雙項目四強，跟北韓組合李鍾植、金琴英爭入決賽。雙方激戰7局，黃杜配以局數3：4惜敗，今日晚上7時30分轉戰銅牌戰，與韓國組合林鍾勛／申裕斌爭奪獎牌。

趙顯臻賽艇半準決賽

趙顯臻周日（28日）出戰男子單人雙槳復活賽，最終以小組第二名衝線，成功復活，今日下午4時10分出戰男子單人雙槳艇半準決賽。

楊楊組合女雙分組賽鬥國家隊

羽毛球女雙B組，楊雅婷／楊霈霖周一擊敗美國組合，今日下午4時10分出戰女雙分組賽，鬥國家隊球手譚寧／劉書聖。

首度登上奧運舞台的李卓耀，今日晚上9時10分出戰男單分組賽；同樣是首戰奧運的港隊羽毛球女將盧善恩，周一出戰女單D組首場分組賽，惜最終直落兩局不敵巴西球手朱莉安娜，會周二深夜／周三凌晨2時20分轉鬥泰國球手革通。

滑浪風帆馬君正總成績暫列第4

滑浪風帆在周一進行第二日賽事，女子組進行了兩場賽事，港隊代表馬君正分別拿到第6位、第5位，總成績暫列第4位。男子組方面，暫時只進行一場賽事，鄭清然位列第20名。

馬君正將於晚上6時13分出戰滑浪風帆iQFOiL女子組賽事第6至10場；鄭清然則於晚上8時17分出戰滑浪風帆iQFOiL男子組賽事第6至10場。

49人級帆船賽事方面，經過6場比賽之後，阿輝／祥傑暫時排名第19位，晚上8時35分出戰男子49er第7至9場。

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