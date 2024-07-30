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食用安全︱呢款即溶咖啡不要飲　醫生警告100％有毒含1成分可致中風或死亡

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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呢款即溶咖啡不要飲！醫生警告100％有毒，含1成分可致中風或死亡。

【咖啡/即溶咖啡/有毒/中風/死亡/處方藥/】小心劇毒咖啡！近日，馬來西亞一位醫生在社交平台發出警告，表示有一款即溶咖啡100％有毒，因其内含1種處方藥物成分，攝取過量會導致頭痛甚至造成中風或死亡，呼籲民衆切勿購買飲用。

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根據馬來西亞媒體報道，近日，知名網紅醫生Dr.Samhan在TikTok、X社交平台發佈影片警告，切勿飲用一款名為「宋谷咖啡」（Kopi Songkok）的即溶咖啡。他指出，宋谷咖啡在馬來西亞盛行，有不少民衆都愛喝，但這款咖啡内含處方藥成分「昔多芬」（Sildenafil），飲用會造成血管擴張引發血壓驟降；若未經醫師處方攝取過量，恐會導致頭痛、噁心、腹瀉、肌肉疼痛、心跳加速等症狀，嚴重甚至會引發中風或死亡，可謂100%有毒！

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Dr.Samhan强調，雖然馬來西亞衛生部門已明令禁止販售這款有毒咖啡，但目前仍有非法銷售渠道可購入，有不少國民仍持續飲用，無視禁令及嚴厲法律後果，令醫生感到驚訝。他再分享稱，自發佈了示警影片後，收到有民衆飲用這款咖啡後出現狀況的個案，其中有人表示，自己的父親曾非常愛喝宋谷咖啡，但去年突然中風，送醫後發現腦部積血，認為是長期的飲食不良引起。還有人表示，自己曾在值夜班時，喝過一次宋谷咖啡提神，結果第二天就因血壓升高而入院，並伴隨發燒長達一週之久，自此之後再也不敢喝任何咖啡。

Dr.Samhan最後再警告，千萬不要飲用宋谷咖啡；如出現相關不適症狀，務必盡快求醫。

「壯陽藥」常見成分 不可擅自服用

新加坡健康科學局（Health Science Authority，HSA）曾示警，宋谷咖啡和Berry Jaga咀嚼糖，都含有昔多芬(Sildenafil)、他達拉非（Tadalafil）等用於治療性功能障礙的藥物，已要求下架並呼籲民眾切勿購買。另外，來自香港的「九鞭王」、「三鞭丸」等壯陽產品，因摻有昔多芬，已列為禁止販售。

據本港藥物辦公室資料顯示，Sildenafil (昔多芬)、Tadalafil (他達拉非) 、Vardenafil (伐地那非)，屬於燐酸雙酯酵素-5(PDE-5)抑制劑，是最常用於治療勃起功能障礙的口服藥物，常見副作用包括頭痛、面部潮紅、暈眩及暫時性視覺模糊等。部分病人不宜服用此藥，包括正服食硝酸藥(Nitrate)的病人，或間中需要含服脷底丸的病人、患有心臟病的病人、最近曾有中風或心肌梗塞先兆者，應先諮詢醫生的意見才可服用此藥。

根據《藥劑業及毒藥條例》，含有Sildenafil (昔多芬)、Tadalafil (他達拉非)及Vardenafil (伐地那非)的產品，必須事先註冊才可出售，並須有醫生處方及在藥劑師監督下才可購買。

同場加映：10款無毒即溶咖啡+12款連鎖店咖啡

水中銀曾檢驗了市面上11個品牌、共30款分別來自東南亞、南美洲及歐洲的三合一即溶咖啡，結果發現即溶咖啡的毒性水平比連鎖店咖啡高1.8倍，只有10款通過無毒測試；另外，水中銀亦曾檢驗本港多間連鎖咖啡店及餐廳的37杯咖啡，包括12杯泡沫咖啡（Cappuccino）、13杯美式咖啡（Americano / American Black）和12杯特濃咖啡（Espresso）；檢測結果發現，當中有23款含急性毒素、7款含有雌激素，可導致不育或傷肝致癌，只有12杯通過毒理測試。

無毒咖啡詳細名單如下：

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消委會推介：7款5星咖啡產品

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