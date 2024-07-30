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張家朗奪金｜從運動員到香港首位Dior Men代言人　男神張家朗竟曾被笑「時裝車禍」？

娛樂

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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男神魅力沒法擋！

【巴黎奧運/張家朗/劍神/時尚/DIOR】「劍神」張家朗繼2021年東京奧運為香港奪得金牌後，如今在巴黎奧運男子花劍中再奪金牌，成為奧運史上男花衛冕第三人，為港人爭光！

其實張家朗自第一次奪金後，人氣已經爆燈，更自此成為時尚界寵兒，憑天賦193cm身高配上俊朗外表，再帶點「怕醜仔」氣質，絕對有條件由體育界走進時裝界，難怪成為香港首位Dior Men代言人！

巴黎奧運｜劍神張家朗二度封王的背後男人　奧運兩金法籍教練：以愛徒為榮

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巴黎奧運丨憑193cm身高成時尚界寵兒

來到今年的巴黎奧運，張家朗繼續以Dior品牌大使身份拍攝最新造型照，他身穿Dior灰色西裝，內襯劍擊衫，並手持擊劍和面罩，染上一頭淺棕色短髮，散發型格魅力，完美將「劍神」風彩與時尚結合，令人看得心動。

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除了服飾盡顯家朗的個人魅力外，他在今屆奧運一直在右手戴上Cartier的Love系列金色手鐲以及Van Cleef & Arpels的Vintage Alhambra bracelet, 5 motifs手鏈，總值超過10萬港元，可見在配飾上同樣花盡心思。

其實翻查家朗的社交網站，發現他日常也有佩戴這套首飾，看來意義非凡。如今他勝出比賽，為香港再奪奧運金牌，網民指這套首飾似乎要被炒至過百萬了，又指有奧運金牌男神加持過的首飾，就算天價也絕不過份！

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曾因一個造型被笑「時裝車禍」

不過，這位完美男神也有失手時，他初踏入時尚界時，曾在社交平台上載Dior的廣告造型照，當時他身穿品牌的黑色字母Tee襯黑西褲，戴上粗身銀鏈，並擺出酷爆表情，還將頭髮整理到半濕兼「起角」的狀態，而且眉毛畫得太實色。

結果被網民嫌棄一身造型，指他變得怪怪的，尤其是眼眉和髮型，還留言表示：「乜攪成咁呀？品牌攝影師化妝師台前幕後都有責任！」不少網民更大呼這是「時裝災難」、「時裝車禍」現場。

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