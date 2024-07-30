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張家朗奪金｜意大利劍聯抗議「決三劍」 余翠怡為裁判發聲：唔好再去人地IG係咁鬧

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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張家朗衛冕成功，為香港再奪得一面金牌。

【巴黎奧運/奧運會/奧運奪金/張家朗/劍擊/花劍/世一奧運金牌/港隊】香港「劍神」張家朗在巴黎奧運男花決賽迎戰意大利選手馬治（Filippo Macchi），最後關頭，裁判末段雖然出現三次爭議判決，幸好張家朗仍然取勝，贏得個人第二塊奧運金牌，更是68來首人衛冕。意大利劍擊聯盟賽後向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（ IOC）提出抗議，指裁決不可接受，並批評裁判人選，令中華台北裁判黃皓志成為「箭靶」，甚至意大利網民更譏諷是「黑哨」。

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DSE｜聖若瑟超狀「飯餸論」喻讀書與興趣　St.Jo仔談狀元光環：一剎那光輝不是永恆

香港輪椅劍擊運動員、殘奧會7面金牌得主余翠怡卻在threads上解釋，見到大家討論男花決賽最後幾劍，裁判不停睇重播，首先想講返在規則上邊，如果是14:14，無論那一劍是雙燈還是單燈，規則上裁判都必須先睇重播，再做判決，呢個是規則，而主裁判亦需要同視像裁判作溝通。

希望大家唔好再去人地IG係咁鬧喇，判成點，我哋可以討論既。

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張家朗奪金｜裁判三次重睇比賽片段

在男子花劍決賽最後階段，張家朗追平14：14，需以「決一劍」定勝負，張家朗埋身一刺與馬治同時刺中對手，台北裁判黃皓志與視像裁判翻看比賽片段後，判定得分無效重新作賽，張家朗與馬治第二次同時出手刺中對方，黃皓志再次判定無效。

在第三次重賽中，張家朗又一次互相刺中對方，黃皓志再次觀看比賽片段後，判定張家朗得分，張家朗以15：14「決一劍」奪冠，成為史上第三位於男子花劍衛冕的劍手。

巴黎奧運｜小學紀念冊許下奧運金牌夢　 張家朗衛冕成香港第一人劍神金句「毋忘初心」

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